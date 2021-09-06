Театр им. Пушкина представит свою версию прочтения чеховской "Чайки"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московский драматический театр имени А. С. Пушкина представит официальную премьеру спектакля "Костик", который поставил режиссер Дмитрий Крымов, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Как считает художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ Евгений Писарев, пьесы Чехова ставят так часто, что смотреть их бывает уже неинтересно, но Дмитрий Крымов так работает с материалом, что в процессе репетиций рождается совершенно новое, самостоятельное произведение. "Хотя, кроме имен, локаций, каких-то формальных признаков, ничего не соединяет зрителя с оригиналом, удивительным образом в спектакле сохраняется чеховское настроение. Особая, сложно определяемая словами атмосфера грустной иронии", - привела слова худрука пресс-служба. "В каждом сезоне мы стараемся расширять репертуар и привлекать интересных режиссеров. При этом я очень трепетно и бережно отношусь к качеству проектов. Убежден, что "Костик" станет яркой частью нашего репертуара", - добавил он.

Крымов надеется создать в пьесе новую форму для старых и вечных конфликтов. "Мы надеемся найти новую форму, без которой, как известно, ничего не нужно, даже правды. Во всяком случае, в театре. Новую форму для старых и вечных конфликтов. Конфликтов нового, слабого, но упорного со старым, уверенным и сильным. Когда даже гибель этого нового так же, как и смерть Гамлета, вселяет в нас надежду. Надежду на то, что не все мы Полонии и Шамраевы и в каждом из нас живет частичка Кости Треплева. Потому что азарт борьбы, даже безнадежной, вселяет надежду", - приводит слова режиссера пресс-служба.

В спектакле заняты Виктория Исакова, Александр Дмитриев, Анастасия Мытражик и Мария Смольникова, Александр Матросов, Борис Дьяченко, Анастасия Лебедева, Виктор Васильев, Константин Похмелов, Вано Миранян, Мария Андреева-Яворская, Александр Кубанин, Сергей Кудряшов, Владимир Зиберев.

Сезон театр открыл в августе спектаклем "Заповедник" по одноименной повести Сергея Довлатова. Следующая премьера ожидается 11 сентября - на сцене филиала представят постановку "Швейцария" режиссера Татьяны Тарасовой. А третьей премьерой сентября будет спектакль "Машалава" - дипломная работа учеников Писарева в Школе-студии МХАТ, режиссером которой стал Владимир Кимельман.