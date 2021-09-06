"Гоголь-центр" представляет премьеру спектакля Кирилла Серебренникова "Декамерон"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московский театр "Гоголь-центр" представит 6-9 сентября российскую премьеру совместного с Deutsches Theater Berlin спектакля "Декамерон" в постановке Кирилла Серебренникова. В показах участвуют десять актеров - шесть российских и четыре немецких, сообщили ТАСС в пресс-службе "Гоголь-центра".

"Для Москвы эта премьера действительно долгожданная: ее репетировали в начале 2019 года, потом прошли успешные показы "Декамерона" в Берлине, после чего начались пандемия и локдауны, сыграть спектакль в Москве стало невозможно", - рассказала представитель пресс-службы "Гоголь-центра".

Свою оценку проекту дал Кирилл Серебренников. "Это очень сложный проект, потребовавший сил, энергии, участия большого количества людей. Немецкие артисты приехали в Москву и несколько месяцев вместе с русскими артистами репетировали спектакль: четверо немецких артистов и шесть русских, три немецких музыканта-мультиинструменталиста. Возникла очень интересная музыка двух культур, двух языков - немецкого и русского", - отметил режиссер.

"Декамерон" стал для меня уникальным опытом работы с интернациональным ансамблем артистов. Соединение разных театральных школ, языков, культур - невероятно захватывающее приключение. И оказывается, что нет вообще никаких преград. Все хорошие артисты понимают друг друга с полуслова, иногда даже без слов", - процитировали Серебренникова в пресс-службе "Гоголь-центра".

Там же привели мнение о совместной постановке, высказанное интендантом Deutsches Theatre Berlin Ульрихом Хуоном. "Тесное сотрудничество между Кириллом Серебренниковым, "Гоголь-центром" и Deutsches Theater Berlin привело к впечатляющему художественному результату - премьере "Декамерона" на сцене Deutsches Theater Berlin 8 марта 2020 года. Встреча актеров и музыкантов обоих театров доставила им истинное удовольствие и позволила усилить творческие способности друг друга", - считает интендант Хуон.

"На животрепещущий для современности вопрос о том, как наша жизнь в условиях пандемии продолжается в сторителлинге, впечатляющий ответ дает спектакль, ставший последней премьерой в Берлине перед первым локдауном. Это стоит всех тех усилий, что мы приложили, чтобы теперь представить постановку в Москве и завершить наше совместное путешествие. Мы, команда Deutsches Theatre Berlin, с радостью ждем "Декамерона" в "Гоголь-центре", - заявил Ульрих Хуон.

Русско-немецкий спектакль

"Декамерон" Джованни Боккаччо - одна из главных книг раннего Возрождения, которая состоит из ста новелл, рассказанных десятью молодыми героями, сбежавшими из зараженной чумой Флоренции. "По большому счету, это и есть сквозной сюжет книги, а все ее содержание заключается в самих рассказах. Режиссер спектакля и автор инсценировки Кирилл Серебренников выбрал десять очень разнообразных новелл о любви и перенес действие из XIV века в наши дни. Как оказалось, человеческие отношения и страсти не сильно изменились с тех пор", - заметила представитель пресс-службы "Гоголь-центра".

Над спектаклем работала русско-немецкая постановочная команда: автор пьесы и режиссер Кирилл Серебренников, режиссер-хореограф Евгений Кулагин, композитор Даниэль Фрайтаг, художник по костюмам Татьяна Долматовская, видеохудожник Илья Шагалов. Исполнителями ролей выступают десять артистов: Филипп Авдеев, Виктория Мирошниченко, Георгий Кудренко, Ян Гэ, Олег Гущин, Джереми Мокридж, Марсель Колер, Альмут Цильхер, Регина Циммерманн, Жоржетта Ди, перечислила собеседница агентства.

Она обратила внимание, что "для истории современного театра такой формат работы действительно уникален: спектакль стоит в репертуаре сразу двух площадок в разных странах и по очереди идет в Берлине и в Москве при том, что состав актеров остается неизменным". "Чтобы упростить логистику проекта, для "Декамерона" были изготовлены два идентичных сценографических павильона, каждый из которых остается в своей стране, а техническим проведением спектакля будут заниматься службы принимающего театра по общей партитуре, составленной во время постановочного периода", - уточнила собеседница агентства.

"С 6 по 9 сентября "Декамерон" будет показан в Москве. Спектакль проходит при поддержке наших партнеров из Тинькофф банк", - добавила представитель пресс-службы "Гоголь-центра".