Гранты Минкультуры с начала года получили около 40 частных театров

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Порядка 40 негосударственных театров и индивидуальных предпринимателей получили гранты Минкультуры РФ на новые постановки и иные творческие проекты с начала года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства в понедельник.

"Получателями грантов среди негосударственных театров и индивидуальных предпринимателей в 2021 году стали порядка 40 организаций. Конкурсный отбор проводился в целях предоставления субсидии на реализацию новых постановок и иных творческих проектов, а его результаты опубликованы на сайте Российского фонда культуры", - отметили в пресс-службе.

Объем финансирования составил 50 млн рублей, при этом сумма грантов варьируется от 200 тыс. до 2,5 млн рублей.

"Мы неоднократно обсуждали необходимость оказания поддержки частным театрам, для которых период пандемии стал настоящим испытанием. Для нас важно, чтобы негосударственные институции остались яркой частью культурного пространства страны. И в этой связи одной из мер поддержки стало выделение дополнительных средств на реализацию различных творческих проектов. В результате конкурсного отбора получателями грантов станут 40 организаций. Уверена, это будет существенным подспорьем в их деятельности", - привели в пресс-службе слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Как сообщается, основным критерием отбора стало наличие у театра юридического лица и соответствующего ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) для работы в театральной сфере. Кроме того, внимание уделялось качеству труппы и ее профессионализму, участию коллективов в национальных и региональных театральных премиях, в российских и международных театральных фестивалях, а также получению коллективом российских грантов.

Минкультуры также поддерживает гастрольную деятельность частных театров в дополнение к помощи в реализации новых постановок и иных творческих проектов.