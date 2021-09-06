В Калининграде определились финалисты Международного конкурса органистов им. Таривердиева

КАЛИНИНГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Жюри ХII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, который проходит в Калининграде, назвало финалистов. Борьбу за "Органного ангела" - гран-при этого творческого состязания и лауреатские звания продолжат шесть участников, сообщила ТАСС в понедельник пресс-атташе конкурса Татьяна Магда.

"Завершились прослушивания второго тура ХII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, которые проходили в концертном зале Калининградской областной филармонии. Решением международного жюри под председательством главного органиста Кельнского собора, главы кафедры католической церковной музыки Высшей школы музыки Кельна Винфрида Бёнига, к участию в финале допущены россияне Александр Патрушин и Елизавета Бородаева, представители США Тайлер Боэмер, Кэролин Крэйг и Эйдан Хилл, а также органист из Кореи Аран Пак", - рассказала она. Финальные прослушивания конкурсантов пройдут 7 сентября в Кафедральном соборе на острове Канта, в котором установлен самый большой в России органный комплекс. Торжественная церемония закрытия конкурса, вручение премий, концерт лауреатов состоятся 8 сентября.

Как сообщалось, участниками калининградского этапа ХII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева стали музыканты, прошедшие отборочные туры в американском Лоуренсе, немецком Гамбурге и в Москве. В Калининград приехали 20 органистов - представители России, Белоруссии, Бразилии, Германии, Южной Кореи, Польши, США, Чехии, Южной Африки.

Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева - один из крупнейших подобных конкурсов в мире. Он проводится с 1999 года, один раз в два года, при поддержке Министерства культуры России, Министерства иностранных дел России, правительства Калининградской области, регионального Министерства по культуре и туризму, при участии Росконцерта. По традиции конкурс сопровождается фестивалем "Орган+".

Микаэл Таривердиев (1931-1996) - советский и российский композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, один из самых известных композиторов на всем пространстве бывшего Советского Союза. Автор музыки к 132 фильмам, нескольких опер и балетов, большого числа вокальных циклов, инструментальных концертов. Особое место в его творчестве занимала органная музыка, поэтому Международный конкурс органистов его имени - дань наследию композитора и попытка представить творчество маэстро мировому сообществу.