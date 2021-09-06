Трансляции спектаклей и экскурсий пройдут в группе "Культура.РФ" в "Одноклассниках"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Серия трансляций в формате ежедневного марафона о культуре пройдет с 6 по 12 сентября к открытию осеннего театрального сезона в социальной сети "Одноклассники" в официальной группе "Культура.РФ", сообщает сайт министерства культуры РФ.

"Пользователи соцсети с 6 по 12 сентября смогут смотреть эксклюзивные лекции о театральном искусстве, экскурсии по музеям и театрам Москвы, а также трансляции различных спектаклей", - говорится в сообщении. В будние дни с 19:00 пользователям будут доступны лекции, документальные фильмы или онлайн-экскурсии, а в выходные дни в течение дня - лучшие постановки национального проекта "Культура" за 2019 и 2020 годы.

В частности, Музей музыки представит лекцию "Федор Шаляпин: от церковного хора до Metropolitan Opera". Малый театр России покажет документальный фильм "Макбет. Вариации". Театральный музей им. А. А. Бахрушина проведет экскурсию по особняку Алексея Бахрушина. Международный фестиваль балета Dance Open расскажет о пяти хореографах XX века, которые внесли большой вклад в развитие танца и театра. Московский драматический театр имени А. С. Пушкина приглашает на экскурсию "Служебный вход", чтобы узнать секреты старинного особняка, в котором располагается театр.

Для детей покажут спектакли Международного большого детского фестиваля. Взрослая аудитория сможет посмотреть спектакли Московского драматического театра "Сфера", театра "Школа современной пьесы", Московского государственного театра "Ленком" и театра "Современник".

"Культура.РФ" - гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России, который рассказывает об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках природы. Куратор портала - Минкультуры РФ.