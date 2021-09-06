"Союзмультфильм" построит 10 тематических парков за три года

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" планирует в течение трех лет открыть порядка 10 тематических парков в разных регионах России. Об этом сообщила в понедельник председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева в рамках лицензионной конференции.

"В нашем плане за три года открыть порядка 10 мультимедийных парков в различных регионах России", - сказала она.

Первый "Союзмультпарк" открылся в феврале 2021 года в Москве на ВДНХ. На большей его части расположены интерактивные аттракционы. В их основе - технологии виртуальной и дополненной реальности, 3D-анимация, системы генеративной графики. Современные технологии позволяют посетителям "оказаться внутри" известных мультфильмов, взаимодействовать с анимационными героями. Второй тематический парк открылся в сентябре в Казани.