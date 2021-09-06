Российская компания Hype Film завершила съемки американского фильма "Пристанище"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российская кинокомпания Hype Film совместно с Rumble Films, Mosaic Films и Charades в Нью-Йорке завершила съемки фильма "Пристанище" (Sanctuary) с Маргарет Куэлли и Кристофером Эбботтом в главных ролях. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"В Нью-Йорке завершились съемки фильма Sanctuary режиссера Зака Уигона ("Машина сердца"). Новый международный проект кинокомпании Hype Film совместно с кинокомпаниями Rumble Films, Mosaic Films и Charades. Главные роли в картине исполнят Маргарет Куэлли ("Однажды в Голливуде", "Фосси/Вердон") и Кристофер Эбботт ("В чужой шкуре", "Черный медведь")", - говорится в сообщении.

По сведениям интернет-издания "Вердж", автором сценария стал Мика Блумберг, соавтор сценария к сериалу "Возвращение домой", в составе продюсеров фильма - Дэвид Ланкастер и Стефани Уилкокс, а также Илья Стюарт из Hype Film и Павел Буриан из Mosaic Films.

Действие фильма разворачивается в течение одной ночи в гостиничном номере. Лента повествует об истории отношений доминатрикс и ее богатого клиента по имени Хэл. Последний планирует разорвать их связь в стремлении унаследовать состояние покойного отца, однако попытка оборачивается катастрофой.