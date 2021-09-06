Выставку "Романовы" открыли в филиале ГИМа в Туле к 300-летию создания Российской империи

ТУЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Государственный исторический музей (ГИМ) открыл в своем филиале в Туле выставку "Романовы", в которой представлены портреты членов императорской династии, их автографы, награды, предметы прикладного искусства. Создание экспозиции приурочено к 300-летию создания Российской империи, которое отмечается в 2021 году, отметил губернатора Тульской области Алексей Дюмин в понедельник на церемонии открытия.

"Символично, что эта выставка проходит в год 300-летия Российской империи. За три века правления Романовых наша страна стала поистине могучей державой. Благодарю всех организаторов за уникальную возможность увидеть реликвии царской династии. И, конечно же, эта выставка позволит всем гражданам окунуться в историю нашей страны", - приводит пресс-служба правительства региона слова Дюмина.

В экспозицию включено более 400 экспонатов, в том числе портреты представителей династии, автографы и документы, ордена и медали, оружие, мундиры, предметы прикладного искусства из фондов музея. Директор ГИМа Алексей Левыкин отметил, что выставка готовилась в течение всего 2021 года, она сделана специально для тульского филиала. "Три века правления династии Романовых - это время громких военных побед и присоединения новых территорий, выдающихся государственных реформ и ярких периодов расцвета русской культуры и науки, время знаменитых географических открытий. Конечно, расскажем и о переломных событиях, приведших в итоге к краху монархии", - добавил он.

Для посетителей выставка откроется с 7 сентября, она будет работать до середины февраля 2022 года.

Филиал ГИМ в музейном квартале Тулы создан в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля, открыт 27 сентября 2020 года. Первым крупным выставочным проектом стала выставка "Шедевры и реликвии ГИМ", в ней было представлено более 260 экспонатов, связанных с различными периодами отечественной истории. На базе филиала также организован ряд просветительских и образовательных программ, в том числе курсы по обществознанию, отечественной истории для школьников.