Большой симфонический оркестр под управлением Федосеева выступит в Греции

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Большой симфонический оркестр (БСО) им. Чайковского под управлением народного артиста СССР Владимира Федосеева отправится в первые с начала пандемии зарубежные гастроли. Коллектив выступит в Афинах 8 сентября, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе БСО.

"8 сентября 2021 года Владимир Федосеев и Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского в рамках Года истории России и Греции дадут концерт в Афинах, в древнем театре Иродио", - рассказали в коллективе.

БСО исполнит вальсы русских и советских композиторов: Глинки, Чайковского, Глазунова, Свиридова, Хачатуряна, Шостаковича, а также произведения Штрауса, Цирера и Бернстайна.

"В концерте примет участие девятилетний греческий пианист и композитор Стелиос Керасидис, который, помимо выступления с оркестром, исполнит собственное сочинение Renaissance Waltz", - отметили в пресс-службе. За дирижерский пульт встанет лично маэстро Федосеев.

Концерт станет частью большой программы перекрестного Года истории России и Греции, включающего более 140 мероприятий в двух странах. Это концерты, форумы, конференции и выставки, заходы кораблей ВМФ России в порты Греции.