Деятелям культуры и искусства России вручили государственные награды

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила в Большом театре России государственные награды деятелям культуры и искусства, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ в понедельник.

"Один из самых приятных моментов в деятельности министерства - вручение наград нашим выдающимся культурным деятелям, вклад которых трудно оценить. Это действительно дело всей жизни. Последние полтора года показали, с какой удивительной стойкостью представители отрасли могут переживать существующие трудности. Желаю вам возможности творческой реализации, по большому счету, для вас это самое главное. И, конечно же, здоровья", - обратилась к присутствующим Любимова.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден художественный руководитель Российского государственного академического молодежного театра Алексей Бородин. Орденом Александра Невского удостоены артист-вокалист Московского государственного академического театра оперетты Герард Васильев и композитор Владимир Комаров.

Орденом Почета отмечена артист-дрессировщик Российской государственной цирковой компании Нина Корнилова. В числе награждаемых орденом Дружбы - ректор Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова Валерий Ворона, артист Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Георгий Назаренко, академик Российской академии художеств Константин Худяков.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награждена профессор кафедры Российской академии музыки имени Гнесиных Мильда Агазарян. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отмечены директор Детской музыкальной школы имени Т. А. Докшицера Владимир Карташев, артист Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Василий Перваков, заведующий кафедрой Российской академии музыки имени Гнесиных Владимир Тропп.

Народные артисты и художники

Почетное звание "Народный артист Российской Федерации" получили руководитель балетной труппы Большого театра России Махар Вазиев, артистка Российского государственного академического молодежного театра Нина Дворжецкая, артисты Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Андрей Ильин и Ольга Тумайкина, артистка Московского театра "Мастерская П. Н. Фоменко" Галина Тюнина, артистка-вокалистка Анита Цой, артистка Российского государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина Наталия Чернова.

Почетное звание "Народный художник Российской Федерации" получил художник Никас Сафронов.

Почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присвоено директору Московского театра на Таганке Ирине Апексимовой, артисту симфонического оркестра группы ударных инструментов Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Андрею Зубову, артисту Московского театра на Таганке Сергею Векслеру, дирижеру основного оркестра Большого театра России Павлу Клиничеву, артисту Национального филармонического оркестра России Андрею Лысенко, артисту Игорю Миркурбанову, артистке Российского государственного симфонического оркестра кинематографии Ольге Судзиловской, артисту Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Сергею Тихонову, артисту балета Большого театра России Семену Чудину.

Заведующая кафедрой сценической речи ГИТИСа Вера Камышникова удостоена почетного звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

На церемонии также присудили почетное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации". В числе награждаемых - директор Детской художественной школы имени В. Ф. Стожарова Нона Азнавурян и доцент кафедры Московской государственной академии хореографии Светлана Иванова.

Почетной грамотой президента Российской Федерации отмечена главный хранитель музейных предметов Государственного музея А. С. Пушкина Елена Усова.

Благодарности президента

Благодарность президента Российской Федерации Владимира Путина получили артист Сергей Барышев, директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России Вадим Ваньков, артисты Российского государственного академического молодежного театра Алексей Веселкин и Янина Соколовская, исполнительный директор благотворительного фонда помощи артистам цирка "Цирк и милосердие" Ирина Зайцева, артистка Московского драматического театра имени К. С. Станиславского Ирина Коренева, старший научный сотрудник сектора дизайна и новых форм Московского музея современного искусства Александр Мирианашвили, директор Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова и художник-постановщик Московского театра "Школа современной пьесы" Мария Трегубова.