Не тот театр, не этот джаз. Что нужно посмотреть и послушать на фестивале "Форма"

"Форма" уже несколько лет популярным языком продвигает современное искусство в массы. "Старый миропорядок умирает. Новый рождается" — так начинается их манифест. И честно говоря, вам не захочется пропустить это рождение. На фестивале каждый год происходит какое-то открытие, событие, которое невозможно потом описать словами. Участников подбирают так, чтобы показать актуальный срез андеграундных представителей. Так что это отличный способ узнать сразу все и обо всем — про театр, про музыку, про арт. Среди музыкантов, например, представители как независимой нойз-рок-сцены, так и психоделические коллективы или исполнители экспериментального академического направления. Театр и перформансы всегда занимают отдельное, важное место на фестивале. Эти направления уже давно вышли за пределы традиционного понимания и сейчас некоторые проекты тяжело подогнать под какие-то привычные рамки, давать им какие-то определения. Но, вероятно, это особо и не нужно — многие современные авторы даже сами затрудняются упаковать свои творения в какие-то названия. И зачастую не знаешь, чего именно надо ждать. Например, один из участников — петербургский художник Иван Вербер — представит проект "Лишнее время". Он собирается возвести человеческое ожидание в абсолют и сделать из этого театральное событие. Куратор направления фестиваля Алексей Киселев обещает, что театр на "Форме-2021" на самом деле не то, чем кажется: "Новый соцреализм петербургского андеграунда: смешно, потому что не страшно, потому что не смешно. Практика отсутствия новых московских исследователей: вы не видите спектакля, но спектакль видит вас. Тела в пространстве ведут прямое вещание из пространства тел". Рассказываем о некоторых участниках, которых стоит увидеть в эти выходные. Для посещения фестиваля QR-коды не требуются, но организаторы настоятельно рекомендуют пользоваться средствами индивидуальной защиты — масками и перчатками, а также соблюдать социальную дистанцию. "Шепот-опера" Музыкант-импровизатор Борис Лесной и "Фонема-хор" представят проект "Шепот-опера" об окружающем мире и его связи с человеком. В 2018 году Лесной уже обращался к похожей теме в мультимедийной опере "Вода". Там вместе с художницей Дуней Франкштейн он поднимал вопрос экологии и отношений человека и воды, главные герои были одновременно и привычными нам людьми (например, сантехник, настройщик или дирижер), и мифическими (Харон, Наяда или Капли).

"Шепот-опера" — проект исследовательский, как, впрочем, и многие передовые радикальные идеи в современном искусстве. Тут создатели ставят перед собой непростую (кому-то даже может показаться — странную) задачу: узнать, как разные фонетические формулы взаимодействуют с пространством, с разной архитектурой, как ведет себя звучание речи в разных пространствах. "Слезки" feat. Сева Лисовский Всеволод Лисовский — один из самых главных режиссеров-новаторов в театре. У него был проект-путешествие, где зрители в течение двух дней ехали на поезде; был стодневный проект, где каждый день он приходил на определенное место Москвы и что-то делал; была "ГЭС-2 Опера", поставленная на территории реставрируемой гидроэлектростанции, на нескольких этажах, в советских монументальных и немного зловещих декорациях. Каждый его спектакль — что-то странное и необычное, не всегда понятное с первого раза, но, безусловно, запоминающееся. "Слезки" — это совсем еще молодой арт-проект, где две художницы, Ксения Нечай и Виктория Чупахина, говорят о современном искусстве через призму женских переживаний (тут — слез). Например, их первый альбом "Глиттер" — это рассуждения о недоступности художественных обществ и распаде арт-индустрии. В музыкальном плане девушки ориентируются на одно из самых популярных сейчас направлений — поп-культуру конца 90-х.

Что может сотворить экспериментатор Лисовский, столкнувшись с такими девушками, любопытно узнать. Тем более что авторы говорят, что это будет перформанс в формате разговора или спора, где столкнутся женские переживания и слезы с мужским потом, миф и реальность, поп-арт и жестокая бытовуха. The RIG (Russian Improv Group) Это для тех, кто считает, что джаз — это всегда скучно, неинтересно и непонятно. The RIG — авангардный проект, который на основе джаза соединяет инди-рок и панк-рок (и еще что-то совершенно точно). Главная их цель — разрушить стереотипы об инструментальной музыке. The RIG создают композиции, которые очень понятны современному человеку. Они совершенно точно являются главным доказательством того, что это недооцененное направление, которое на самом деле сейчас становится важной частью индустрии. На сцене они импровизируют, вступая в диалог друг с другом и со зрителями. Они создают сложное музыкальное полотно, где узнаваемая рок-музыка, например, звучит совершенно непривычно. И даже не сразу можно сказать почему. Ответ кроется в инструментах — они используют не типичный для жанра состав. Kymatic Это одни из самых знаменитых (не только в нашей стране) исполнителей современной академической музыки. Их главная задача — расширить рамки этого направления, поэтому каждый их концерт — это эксперимент. Они не просто играют "странную непонятную" музыку, они устраивают настоящие междисциплинарные выступления, которые могут включать в себя и мультимедиа, и элементы перформанса, и даже простой диалог.

С ансамблем Kymatic сотрудничают режиссеры и художники, многие композиторы предпочитают, чтобы презентовали их новое произведение именно эти музыканты. Ансамбль детально прорабатывает каждую композицию перед представлением ее публике, кроме того, для них важна и образовательная сторона процесса. Поэтому, встретившись с ними, вы не просто насладитесь отличным выступлением, но и узнаете что-то новое. Панк-рок на "Форме" Выступит группа "На ножах" — один из главных представителей нойз-рока в Москве. Они создают непростые композиции, которые порой не укладываются в привычные для нас форматы. Это могут быть долгие вступления или проигрыши, наполненные шершавыми и будто колючими гитарными рифами, вокруг которых роятся страшные тексты. ИБН — группа, которая вживую звучит как панк или эмо-кор, а на записи это целая россыпь самых разных жанров: электроника, эксперименты с вокалом и звучанием инструментов, нойз-рок, даже немножко синти-попа. Поэтому каждое их живое выступление — это неожиданность и какой-нибудь сюрприз. Не ожидайте один лишь панк-рок, на концертах иногда включается то валторна или другой духовой инструмент, то удивительные сэмплы, ну а эмоциональный вокал и мощные ударные точно не оставят вас равнодушными.