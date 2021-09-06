Фотовыставку об иранском Исфахане открыли в Царском Селе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Выставку фотографий с лучшими видами Исфахана, созданных его жителями, открыли в понедельник в музее-заповеднике "Царское Село" под Санкт-Петербургом, передает корреспондент ТАСС. В экспозицию в павильоне "Вечерний зал" Екатерининского парка вошли работы, которые стали победителями конкурса, организованного администрацией иранского города.

"Есть такая иранская пословица: "Кто видел Исфахан, тот видел половину мира". Собственно, эта пословица и стала таким рефреном, вступительным лозунгом для нашей выставки и даже дала название ей, - сказала на торжественном открытии директор Царскосельского музея-заповедника Ольга Таратынова. - Уверена, что после этой выставки наши связи укрепятся, и мы, наверное, будем сотрудничать более тесно".

Директор музея-заповедника напомнила, что Исфахан и Санкт-Петербург объединяет то, что это города с выдающимся культурным наследием, а также то, что оба в свое время являлись столицами государств. На территории Исфахана сохранилось огромное число древних памятников, 1 850 из них внесены в Список национальных памятников Ирана, а семь, в том числе Большая городская мечеть и сад Чехель Сотун, - в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как рассказал на открытии советник посольства Ирана в РФ по вопросам культуры Масуд Ахмадванд, идея о проведении выставки принадлежит студентке из Исфахана, обучающейся в Москве: она обратилась с ней администрацию иранского города, и власти объявили конкурс фоторабот. "Фотографии сделаны простыми жителями города Исфахана. Больше 360 фото было направлено в адрес администрации города для участия в этом конкурсе, члены жюри отобрали только 30 для этой выставки", - сказал он.

По его словам, экспозиция призвана способствовать большему сближению народов двух стран. "Я также выражаю надежду на то, что в скорейшем будущем мы станем свидетелями проведения уже выставки о Санкт-Петербурге в Исфахане", - добавил Ахмадванд.

Выставка "Исфахан. "Половина мира" в 30 кадрах" будет работать до 6 ноября 2021 года. Организаторами выступили посольство Исламской Республики Иран в РФ, администрация города Исфахан и музей-заповедник "Царское Село".