"Россия-1" представит российскую версию музыкального шоу "Дуэты"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Телеканал "Россия-1" 19 сентября представит премьеру российской версии музыкального шоу "Дуэты". Об этом говорится в сообщении вещателя, поступившем в ТАСС.

"Популярные артисты исполнят любимые миллионами хиты. Впервые в жизни они даже не догадываются, с кем в дуэте им предстоит выступать. За огромной зеркальной стеной может скрываться кто угодно - артист-легенда, подающая надежды звезда, непримиримый соперник или бывшая любовь. Неизменно одно - в каждой паре участников существует связь и каждый дуэт неслучаен", - сказали в пресс-службе.

Создатели обещают масштабные высокотехнологичные декорации. Артисты будут выступать на сцене в сопровождении оркестра. Одним из ведущих нового шоу станет Николай Басков, имя второго пока держится в секрете.

"Наша изюминка - эффект неожиданности. Каждый артист, включая меня, очень щепетильно относится к выступлению в дуэте, поэтому выступать вот так, "вслепую", очень нервно и волнительно для любого исполнителя. Неизвестный напарник может тебя перепеть, выступив гораздо лучше, или, наоборот, испортит песню. К тому же, на нашей сцене могут встретиться люди, которые не виделись несколько лет - старые друзья, родные, близкие. И искренние, не сыгранные эмоции участников при встрече - самое клевое в этом проекте", - цитирует пресс-служба Баскова.

Проект является адаптацией формата Duos Mystères, премьера которого состоялась 26 февраля 2021 года на французском телеканале TF1. Права на его адаптацию были проданы в 21 страну, включая США, Великобританию, Германию, Испанию, Португалию и другие.