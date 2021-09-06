В Вологодской области возобновили проект "Культурный экспресс" с гастролями по глубинке

ВОЛОГДА, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Вологодской области возобновили проект "Культурный экспресс", крупнейшие коллективы региона побывают с гастролями во всех 26 районах области. Запланировано более 140 концертов, спектаклей, кинопоказов, выставок и других мероприятий, рассказал в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"С 2019 года мы запустили проект "Культурный экспресс", когда крупнейшие ансамбли и творческие коллективы гастролируют по селам. В 2021 году проект продолжит свою работу. До конца года мероприятия запланированы во всех 26 муниципальных районах. Будет проведено более 140 концертов, кинопоказов, передвижных выставок, спектаклей, приглашаю всех вологжан внимательно смотреть афишу, вы увидите лучшие коллективы на муниципальных подмостках", - сказал губернатор на оперативном совещании областного правительства.

Помимо этого, есть и другие возможности бесплатного посещения учреждений культуры, отметил руководитель региона. Так, неделю назад в области дали начало проекту "Пушкинская карта". "Первые посетители уже такие карты получили, и куплены билеты на спектакли Вологодского драмтеатра, Вологодского областного театра кукол "Теремок", театра для детей и молодежи Череповца, на филармонические концерты, музейные выставки. Проект уже пользуется спросом", - отметил губернатор.

Также с 2019 года в регионе действует проект "Культура рядом", по которому предоставлено бесплатное посещение областных музеев каждую третью среду месяца. "Инициативу поддержали в муниципалитетах, появилась возможность бесплатно посещать более 20 муниципальных музеев в дни, установленные этими учреждениями. Желательно сделать так, чтобы даты были синхронизированы, предлагаю все-таки каждую третью среду месяца для всех жителей Вологодской области сделать бесплатным посещение всех наших культурных объектов во всех муниципалитетах", - сказал Кувшинников.

В июне этого года начал работать проект "Культурный вторник". По нему предложено поощрять работников здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы бесплатными билетами на спектакли и концерты каждый вторник. "Билеты можно получить по месту службы. По вторникам - бесплатно. Первые показы состоялись 31 августа. Они будут идти весь культурный сезон. Программа составлена до конца 2021 года", - проинформировал глава региона.