В Москве объявили победителей чемпионата ArtMasters в командных соревнованиях

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Победители и призеры командных соревнований Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters объявлены в понедельник на гала-концерте в Большом театре в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Финалы командных соревнований ArtMasters в категориях "Кино", "Театр" и "Музыка" прошли в Москве 3 и 4 сентября. Путем жеребьевки были сформированы пять команд в каждом направлении, в каждую вошли финалисты бэкстейдж-компетенций чемпионата ArtMasters, к которым присоединились резиденты арт-кластера "Таврида", а также молодые режиссеры фестиваля "Уроки режиссуры".

Категория "Музыка"

Призеров в "Музыке" объявил композитор и продюсер Игорь Матвиенко. "Видеоклип - это очень хороший синтетический жанр, который вмещает в себя практически все: это и фильм, и поэзия, и работа звукорежиссера, дизайнера, стилиста гримера", - отметил он.

Победителем в категории "Музыка" назван клип на песню группы Jukebox Trio "Покорми кота". Над клипом работали клипмейкеры Лидия Борзилова и Альмира Муртазина, художник по гриму Ирина Ермаченкова, художник-аниматор Надежда Шибалова, дизайнер смешанной реальности Марина Сарана, художник по костюмам Олеся Грабчук, геймдизайнер Екатерина Шевелина, режиссер монтажа Екатерина Торсунова.

Клип-победитель командных соревнований в категории "Музыка" получит ротацию на музыкальных каналах.

В экспертное жюри, оценивающее работы команд в этой категории, вошли, в частности, композитор и продюсер Игорь Матвиенко, заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам, заместитель председателя оргкомитета чемпионата ArtMasters Александр Журавский, гендиректор "Европейской медиагруппы" Роман Емельянов, музыкальный продюсер Андрей Сергеев и др.

Категория "Кино"

Имена победителей в категории "Кино" объявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Победителем стал фильм режиссера Леонида Гардаша "Молодой". Над фильмом работали финалисты ArtMasters художник-оформитель Екатерина Шаталова, медиакомпозитор Сергей Фарафонов, веб-дизайнеры Ольга Дерягина и Светлана Пинчук, режиссер монтажа Светлана Бердникова, саунд-дизайнер Андрей Коровяков, сценарист Алексей Петрашевич, оператор кино и ТВ Семен Бухарцев, художник-аниматор Евгений Козлов, копирайтер Юлия Романюк.

В финале по направлению "Кино" команды показали короткометражные фильмы (10 минут) социальной направленности на тему "Преображая мир". Фильм-победитель будет показан в прокате на онлайн-платформах. Работы оценивали, в частности, Александр Журавский, ректор ВГИКа Владимир Малышев, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, актер театра и кино Вячеслав Манучаров.

Категория "Театр"

Призеров в категории "Театр" назвал ректор ГИТИСа Григорий Заславский, лучшей театральной постановкой жюри признало отрывок из спектакля "Трудовой хлеб" по мотивам произведения А. Н. Островского режиссера Егора Равинского. В постановочную команду вошли художник-оформитель Елизавета Кудрявцева, художник по костюмам Екатерина Груздева, сценограф Юлиана Лайкова, художник по гриму Наталья Захарова, стейдж-менеджер Ольга Лелинская, художник по свету Антон Гордиенко, звукорежиссер Егор Колонутов, композитор популярной музыки Алексей Пшеничкин. Актеры отрывка - выпускники ГИТИСа, участники образовательного заезда арт-кластера "Таврида" Ольга Демихова, Анна Родонная, Даниил Никитин, Шушан Джаноян, Никита Найденов, Ольга Демихова, Сергей Печенкин, Владислав Логинов.

Победитель получит грант на постановку спектакля на сцене одного из крупнейших федеральных театров (Малый театр, театр им. Евг. Вахтангова, театр "Практика", МХАТ им. А. П. Чехова, "Электротеатр Станиславский", РАМТ).

В финале участники показали пять театральных отрывков по произведениям А. Н. Островского и Ф. М. Достоевского. Режиссерами постановок выступили Егор Равинский, Артем Галушин, Кристина Звыкова, Грета Шушчевичуте, Михаил Милькис.

Эти работы оценивали, в частности, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета чемпионата ArtMasters Сергей Кириенко, Александр Журавский, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев, ректор Российского института театрального искусства - ГИТИСа, председатель экспертного совета чемпионата ArtMasters Григорий Заславский, ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок, композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

Юниорский конкурс

Художественный руководитель театра им. О. Табакова Владимир Машков в свою очередь объявил победителей юниорского конкурса (для участников 14-17 лет), среди них лучший режиссер монтажа Дарья Старичкова, саунд-дизайнер Василий Степанов, сценарист Анастасия Кропалева, художник-аниматор Святослав Кольченко, геймдизайнер Анастасия Никифорова, клипмейкер Екатерина Романова, композитор популярной музыки Лина Иванова, оператор кино и ТВ Глеб Харахоркин.

Всего объявлены победители в 19 компетенциях чемпионата.

Чемпионат ArtMasters реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ, а также правительства Москвы.