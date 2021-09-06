"Рука бога" Соррентино сохраняет лидерство в рейтинге критиков на фестивале в Венеции

ВЕНЕЦИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Драма "Рука бога" (E stata la mano di Dio) итальянского режиссера Паоло Соррентино сохраняет лидерство в рейтинге критиков по итогам первой половины Венецианского кинофестиваля. Об этом свидетельствуют данные итальянского издания Ciak.

Международный Венецианский кинофестиваль продлится на итальянском острове Лидо до 11 сентября. В основную конкурсную программу включили 21 картину, за шесть дней критики увидели 11 фильмов. Высшую оценку критики по-прежнему ставят драме "Рука бога" Паоло Соррентино о трагических обстоятельствах его юности - на данный момент он получил 3,9 балла.

Второе место сохраняют "Параллельные матери" (Madres paralelas) Педро Альмодовара о двух женщинах, которые впервые переживают опыт материнства, и "Холодный расчет" (The Card Counter) Пола Шредера о карточном игроке. Оба фильма критики оценили в 3,5 балла.

Драма "Утраченные иллюзии" (Illusions perdues) итальянского режиссера Ксавье Джанноли по мотивам романа Оноре де Бальзака занимает третью строчку рейтинга. Картину, в которой сыграли Бенджамен Вуазен, Сесиль де Франс, Ксавье Долан и другие артисты, профессионалы оценили картину в 3,4 балла.

Журнал Ciak ежедневно сообщает о главных событиях минувшего дня Венецианского фестиваля. На его страницах также публикуются рейтинги предпочтений кинокритиков.