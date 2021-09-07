Лукьяненко заявил, что последняя книга из цикла "Дозоры" может выйти в мае 2022 года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Писатель Сергей Лукьяненко сообщил, что последняя книга из цикла "Дозоры" под названием "Вечный Дозор" на четверть готова и, предположительно, выйдет в мае следующего года.

"Если все пойдет нормально, <...> то закончу ее (книгу "Вечный Дозор) в этом году. К ноябрю-декабрю, но закончу. А выйдет она, наверное, в мае", - сказал он в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

Лукьяненко также отметил газете, что "Вечный Дозор" уже на четверть написан.

Первая книга о маге Антоне Городецком - "Ночной Дозор" - вышла в 1998 году. В 2004 она была экранизирована режиссером Тимуром Бекмамбетовым, в 2006 году на экраны вышло продолжение фильма по одноименному роману "Дневной Дозор". Последний на сегодняшний день роман серии "Шестой Дозор" был опубликован в 2014 году.