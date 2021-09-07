"Мелодия" выпустила виниловый диск Майи Кристалинской

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила виниловую пластинку советской певицы Майи Кристалинской, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Мелодия" выпустила винил Майи Кристалинской, на пластинке звучат песни Эдуарда Колмановского, Аркадия Островского, Эдди Рознера, Булата Окуджавы, Александры Пахмутовой, Юрия Левитина, Арно Бабаджаняна, на которых выросло не одно поколение слушателей: знаменитые "Нежность", "Сны", "В нашем городе дождь", "Зачем мы перешли на "ты", "Счастливый день", "Листья кленов", - говорится в сообщении.

При записи диска использованы студийные записи 1962-1975 годов, композиции звучат в сопровождении эстрадного оркестра Эдди Рознера, ансамбля "Мелодия" Георгия Гараняна и других коллективов.

"В репертуаре Кристалинской отсутствовал плакатный соцреализм и патетика. Ее манере, камерной, сокровенной, доверительной, больше всего подходили исповеди о чувствах или негромкие размышления о движениях души, понятных ее поколению. Даже песни о родине или войне, которые входили в обязательный набор советского артиста, в трактовке Кристалинской превращались в сюжеты о любви или разлуке", - пишет музыкальный журналист Денис Бояринов в аннотации к диску, которую цитирует пресс-служба "Мелодии".

Отмечается, что издание продолжает проект по выпуску советской эстрадной музыки на виниле. Ранее были выпущены альбомы Анны Герман, Муслима Магомаева и Александры Пахмутовой.

Грампластинка уже поступила в продажу, цифровую версию можно послушать на платформах Apple Music, Яндекс.Музыка, YouTube, Spotify.