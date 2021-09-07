Новосибирский оркестр впервые после пандемии выступит в Австрии и Британии

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Новосибирский академический симфонический оркестр, больше года не выступавший за рубежом из-за пандемии коронавируса и в 2021 году отмечающий свой 65-летний юбилей, планирует провести гастроли в Австрии и большой тур по Великобритании. Выступления запланировали на февраль и май 2022 года, сообщил журналистам во вторник директор крупнейшей в России Новосибирской филармонии Александр Бочарников.

Последние гастроли Новосибирского симфонического оркестра прошли в конце 2019 года в Китае. С концертной программой в Австрии коллектив в последний раз выступал около пяти лет назад.

"Симфонический оркестр ждут у нас зимой в феврале в Австрии, и предполагается в мае большой тур по Великобритании. В Австрии это прямо заказ: там Бородин, Мусоргский. Там предполагается солистом часто приезжающий к нам в последнее время очень, на мой взгляд, хороший пианист, [победитель нескольких международных конкурсов] Андрей Гугнин. Программа по Великобритании сейчас оговаривается", - рассказал Бочарников.

Он уточнил, что тур по Соединенному Королевству тоже будет включать в себя преимущественно произведения русских композиторов, которые пользуются за рубежом большим успехом. В пресс-службе филармонии ТАСС уточнили, что планируется 11 концертов. Бочарников добавил, что кроме зарубежной гастрольной программы планируется также выступление оркестра в концертном зале имени Чайковского Московской государственной филармонии 28 марта. Другой коллектив филармонии - камерный оркестр - перенес на 2022 год свои гастроли в Калининграде и Вильнюсе (Литва).

Новосибирский академический симфонический оркестр создали в середине прошлого века известным дирижером Арнольдом Кацем. Коллектив неоднократно участвовал в международных музыкальных фестивалях. Оркестром сыграно более 5,5 тыс. концертов, в которых звучала музыка от Иоганна Себастьяна Баха и добаховской эпохи до наших дней. Сегодня в оркестре работают более 100 музыкантов, среди его участников есть заслуженные артисты России и лауреаты международных конкурсов.

Новосибирская государственная филармония существует с 1937 года и считается крупнейшей в стране.