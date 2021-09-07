Премьера сериала "Балет" состоится весной 2022 года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Психологическая драма "Балет" режиссера Евгения Сангаджиева появится в онлайн-кинотеатре ivi весной 2022 года. Телепремьера сериала из восьми серий состоится в эфире СТС, сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

"В Москве начались съемки 8-серийной психологической драмы "Балет", совместного проекта "Студии Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселева, "НМГ Студии", телеканала СТС и онлайн-кинотеатра ivi. Режиссером-постановщиком стал выпускник Школы кино и телевидения "Индустрия", режиссер нашумевшего сериала "Happy End" Сангаджиев. Премьера запланирована на весну 2022 года - сериал выйдет в линейке ivi Originals, а его телепремьера состоится в эфире СТС", - рассказали в пресс-службе.

Сюжет сериала разворачивается вокруг танцовщицы и хореографа с мировым именем Руты Майерс, которая решает вернуться на московскую сцену после тридцатилетнего перерыва. Она надеется поставить спектакль, не отвлекаясь ни на что, однако тайны прошлого встают у нее на пути. Ведь ее бывший возлюбленный Андрей Пронин теперь художественный руководитель театра, бывшая лучшая подруга - его жена, а бывшие враги занимают влиятельные посты в театре и вокруг него.

По словам продюсеров Сергея Бондарчука и Алексея Киселева, идея сериала пришла к ним почти пять лет назад. "Приходя в театр, зритель видит красивую постановку, часто не задумываясь, каких невероятных усилий стоит создание балетного спектакля. Мы бы хотели показать изнанку этого мира - труд, лишения, интриги - все то, что позволяет людям на пару часов забыть обо всем и погрузиться в мир красоты и гармонии. Учитывая уровень артистов и художников, а также размах нашей истории, мы уверены, что сериал "Балет" станет событием мирового масштаба", - отметили в пресс-службе.

Главные роли в сериале сыграют Ингеборга Дапкунайте, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Петр Райков, Федор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Владимир Варнава и другие. Художественный руководитель проекта - Олег Погодин. Хореографию для "Балета" поставил лауреат премии "Золотая Маска" Владимир Варнава.