Фильм-концерт Леонида Агутина вошел в лонг-лист претендентов на "Латинскую Грэмми"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Фильм-концерт российского музыканта Леонида Агутина Cosmo Life отобран в лонг-лист премии "Латинская Грэмми" в категории "Лучший музыкальный фильм" (Best Long Form Music Video). Об этом сообщил музыкант во вторник в Instagram.

"Друзья, спешу поделиться хорошей новостью, - написал Агутин. - Фильм "Леонид Агутин. Cosmo Life" не остался без внимания, и нас опять выдвинули на Grammy. На этот раз - латинский".

Как сообщили ТАСС в команде артиста, картина режиссера Алексея Логвинченко состоит из материалов, снятых во время подготовки и проведения шоу Агутина и кубинских музыкантов на Кафедральной площади Гаваны. Над фильмом работала международная команда, которая объединила творцов из России, США, Мексики, Франции и Кубы. Съемки проходили в Гаване, Москве, Париже, Майами.

Показы фильма стартовали в кинотеатрах России с 1 апреля. Светская премьера состоялась 24 апреля в Москве. Фильм участвовал в конкурсных программах Buenos Aires International Film Festival (Аргентина), Bare Bones Music Festival (США), Colortape International Film Festival (Австралия), TAKT Film Fest (Сербия), был удостоен победы в номинации Best Documentary - Concert на международном кинофестивале Near Nazareth Festival в Израиле.