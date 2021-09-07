Премьера спектакля "Дело поручика Карамазова" с артистами Мариинки пройдет в Старой Руссе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 сентября. /ТАСС/. Премьера спектакля "Дело поручика Карамазова" с участием ведущих актеров Мариинского театра состоится в Центре Культуры "Русич" в Старой Руссе в конце сентября. Об этом во вторник сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"В Центре Культуры "Русич" в Старой Руссе состоится мировая премьера спектакля "Дело поручика Карамазова". Что интересно - это не просто спектакль, а сложная сценическая композиция, где соединятся драматическая актерская игра, а также оперная вокальная и камерная инструментальная музыка. Символично, что спектакль пройдет в Старой Руссе - городе, который стал прототипом того, где разворачиваются события романа "Братья Карамазовы", - говорится в сообщении.

Музыкальное полотно спектакля состоит из переплетения вокальных эпизодов оперы Александра Смелкова "Братья Карамазовы" и интерлюдий - пьес для камерного инструментального ансамбля, специально написанных автором для спектакля "Дело поручика Карамазова". Спектакль строит параллели между театральным действом и судебным заседанием.

В спектакле "Дело поручика Карамазова" задействованы актеры Мариинский сцены, лауреаты Всероссийских и Международных вокальных конкурсов: заслуженный артист РФ Василий Горшков - один из первых исполнителей партии Федора Павловича Карамазова на сцене Мариинского театра. Две главных женские партии Екатерины Ивановны и Грушеньки исполнят Екатерина Соловьева - певица, успешно выступавшая в постановках на Бродвее и на сцене La Scala, а также Наталья Евстафьева, которая на сцене Мариинского театра исполнила более 30 главных партий репертуара меццо-сопрано: среди которых Кармен, Марфа, Амнерис. Премьера намечена на 25 сентября.