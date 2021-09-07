В Минкультуры назвали самое востребованное направление у владельцев "Пушкинской карты"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Большинство молодых людей, которые оформили "Пушкинскую карту", используют ее для покупки билетов на театральные постановки. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе встречи с участниками Российского общества "Знание", которая состоялась во вторник в Белгороде.

"Нам невероятно интересно смотреть за теми событиями, которые вы пытаетесь выбрать, и купить билет заранее. Нам было ужасно приятно, что больше всего вас интересуют билеты в театры", - сообщила Любимова.

По ее словам, ведомство ежедневно проводит мониторинг покупок по "Пушкинской карте". По последним данным, их средний чек составляет 1,5 тыс. рублей. Например, 15-летняя девочка из Омска, которая первой оформила карту, приобрела "достаточно дорогой" билет в Московский академический театр сатиры. "Постараемся ее найти и познакомиться с нашей первой героиней", - добавила Любимова.

Она отметила, что на данный момент несколько направлений, которые могут быть интересны владельцам "Пушкинской карты", не включены в программу - современные шоу, походы в кино пока оставлены за пределами проекта. "Все, что видится нам с точки зрения культурной повестки, все, с чем мы бы хотели вас познакомить, просветить, рассказать, можно сделать бесплатно", - сказала Любимова.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги на них будет перечислять государство. В 2021 году на каждую карту будет зачислено по 3 тыс. рублей, а в следующем году сумму планируют увеличить. Карта будет действовать на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно с 1 сентября в личном кабинете на портале госуслуг. В программе примут участие более 800 государственных и частных организаций культуры, их число в дальнейшем будет расти.