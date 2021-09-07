На детском театральном фестивале "Маршак" в Воронеже представят 23 спектакля

ВОРОНЕЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Организаторы VII Детского театрального фестиваля "Маршак", который пройдет в Воронеже с 22 октября по 8 ноября, представят зрителям 23 спектакля. Запланировано 52 показа этих постановок, рассказала на пресс-конференции во вторник руководитель отдела фестивальных программ Раиса Ждан.

"В программе 52 показа 23-х спектаклей для детей и подростков. В фестивале участвуют театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Петрозаводска, Красноярска, Канска, Альметьевска и Воронежа, а также из Франции и Румынии. Всего 21 театральная компания", - сказала Ждан.

Он уточнила, что сейчас региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом разрешает заполнять театральные залы на 50%, но с 1 октября заполняемость увеличат до 80%. По словам Ждан, впервые фестиваль пройдет не только в дни осенних каникул, но и в последнюю неделю первой учебной четверти - с 22 октября по 8 ноября. В дни учебы для школьников постановки будут показаны вечером.

Фестиваль откроется спектаклем Российского академического молодежного театра (РАМТ) "Манюня" по повести Наринэ Абгарян, поставленным режиссером Рузанной Мовсесян. Вторым спектаклем РАМТ на фестивале станет "Черная курица" по сказке Антония Погорельского в постановке Екатерины Половцевой. Она добавила, что также на фестивале покажут спектакли Канского драмтеатра "Фотография, на которой меня нет" режиссера Ивана Пачина по автобиографической повести Виктора Астафьева, Театра кукол им. С. В. Образцова "Гадкий утенок" по сказке Андерсена в постановке Бориса Константинова, Театра кукол Республики Карелия "О рыбаке и рыбке" по сказке Пушкина режиссера Яны Туминой, Тверского театра юного зрителя "Гензель и Гретель" по сказке братьев Гримм в постановке Екатерины Гороховской и другие.

Детский театральный фестиваль "Маршак" создан в 2015 году и назван в честь уроженца Воронежа - детского писателя Самуила Маршака, автора популярных детских произведений "Умные вещи", "Где обедал воробей?", "Усатый-полосатый", "В гостях у королевы" и других, а также переводчика произведений Роберта Бернса, Уильяма Шекспира и сказок разных народов. Фестиваль ежегодно проходит в Воронеже в дни осенних каникул, состоит из трех разделов: "Театр для детей" со спектаклями профессиональных театральных коллективов, "Театр, в котором играют дети", а также образовательной части с лекциями и мастер-классами театральных педагогов и режиссеров.

С 2021 года организатором фестиваля выступает дирекция Международного Платоновского фестиваля искусств, который также проводится в Воронеже.