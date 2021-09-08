Мариинский театр открывает 239-й сезон оперой "Орлеанская дева" Петра Чайковского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Народный артист России Валерий Гергиев откроет в среду 239-й сезон Мариинского театра, продирижировав оперой Петра Чайковского "Орлеанская дева" при участии звезд труппы. Это первая премьера из серии новых постановок, которые были показаны минувшим летом на фестивале "Звезды белых ночей", сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе театра.

"В течение сентября театр покажет все свои недавние премьеры - сезон откроется в Мариинском-2 "Орлеанской девой" с Екатериной Семенчук в роли Иоанны и продолжится показами "Тангейзера" Рихарда Вагнера, "Сказками Гофмана" Жака Оффенбаха и "Лакме" Лео Делиба в полусценическом исполнении. В конце месяца пройдут два представления необычного мультижанрового спектакля по произведениям Игоря Стравинского - "Байка. Мавра. Поцелуй феи". А 28 сентября петербургская публика услышит редко исполняемую оперу Рихарда Штрауса "Женщина без тени". На сцену выйдут звезды мировой оперы Елена Панкратова и Андреас Шагер", - рассказали в пресс-службе.

Сезон в Концертном зале открывается также 8 сентября оперой "Свадьба Фигаро". А 10 сентября пианист Борис Березовский сыграет здесь сольный концерт из произведений Александра Скрябина и Людвига ван Бетховена. В октябре в Концертном зале пройдет IX Международный органный фестиваль "Мариинский" при участии музыкантов из многих стран.

28 сентября в концертном исполнении прозвучит опера итальянского композитора Альберто Франкетти "Христофор Колумб", созданная к 400-летию открытия Америки. Летом в Мариинском исполнили первые два действия и эпилог, а теперь "Колумб" прозвучит целиком. За дирижерским пультом итальянский маэстро Альвизе Казеллати.

Открытие исторической сцены Мариинского театра запланировано на 23 сентября. В первый вечер здесь будут показаны балеты Михаила Фокина "Шопениана", "Видение розы", "Лебедь", "Шехеразада".

Осенью маэстро Гергиев по сложившейся традиции продирижрует в течение четырех вечеров тетралогией "Кольцо нибелунга" Рихарда Вагнера.

В числе планируемых премьер сезона - оперы "Бенвенуто Челлини Гектора Берлиоза, "Гугеноты" Джакомо Мейербера, "Нюрнбергские мейстерзингеры" Рихарда Вагнера, "Джоконда" Амилькаре Понкьелли. Главное событие балетного сезона - спектакль "Дочь фараона", который поставит в Мариинском Алексей Ратманский. Сезон завершится XXX музыкальным фестивалем "Звезды белых ночей", который обещает стать по-особому насыщенным .