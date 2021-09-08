Конференция по современному искусству пройдет в Новосибирске при поддержке музея "Гараж"

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Профессиональная мини-конференция инициатив современного искусства впервые пройдет в Новосибирске при поддержке музея современного искусства "Гараж" 20-21 сентября. Организатором конференции, которая объединит участников от Владикавказа до Владивостока, выступит городской центр культуры "ЦК19", сообщила в среду в пресс-центре ТАСС директор центра Инна Остроменская.

"Программу поддерживает музей современного искусства "Гараж". Это конференция для институций, занимающихся современным искусством. <...> К сожалению, из-за пандемии это будет закрытое мероприятие, но это будет трансляция на YouTube, поэтому все желающие смогут не только посмотреть, но и задать вопросы участникам и институциям в Новосибирске и нашим гостям, которые приедут выступать на этой конференции", - сказала Остроменская.

Как сообщил куратор художественных проектов "ЦК19" Петр Жеребцов, конференция под названием "Устойчивое присутствие. (Не)устойчивое развитие" объединит участников от Владикавказа до Владивостока. "Есть гости из Екатеринбурга, Владимира, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, планировались участники из Нижнего Новгорода", - уточнил он, добавив, что основной темой конференции станет обсуждение проектов в сфере современного искусства в регионах России. Обсуждение будет включать четыре блока, куда войдут доклады и дискуссии.

"Все четыре блока конференции связаны с вопросами сосуществования местных сообществ и практик современного искусства, о том, как оно выходит в город за пределы стен галерей и музеев, о том, по какому принципу могут строиться инициативы, предлагаемые институтами современного искусства. Также будет блок, связанный со специализированным образованием в этой сфере", - пояснил Жеребцов.

Конференция выступает программой-спутником фестиваля современного искусства "48 часов Новосибирск", который проходит в городе во второй раз. В 2021 году фестиваль состоится в рамках Года Германии в России, в нем примут участие более 200 художников. С 17 по 19 сентября на различных площадках города будут представлены около 40 проектов, выставок и программ, среди них симпозиумы и перфомансы. Они пройдут, в том числе, на центральном рынке, в гостинице и в парках Новосибирска. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

Также в рамках фестиваля пройдут два специальных выставочных проекта "48 часов Нойкельн" и "48 часов Ташкент", где будут представлены работы современных художников из Берлина и Узбекистана. "Фестивалю "48 часов Нойкельн" из Берлина уже около 20 лет. Наш фестиваль в Новосибирске подобен ему, потому что мы рассредоточили объекты искусства по всему городу. То есть это не какое-то одно место. Идея фестиваля такова, что мы можете прогуляться по городу и открыть для себя новые места", - рассказал журналистам Пер Брандт, директор Гёте-Института в Новосибирске, одного из главных организаторов фестиваля.

О музее "Гараж"

Музей был основан в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем как Центр современной культуры "Гараж". Первого мая 2014 года учреждение сменило имя на музей современного искусства "Гараж", что отражает главную цель сооснователей музея - знакомство широкой публики с произведениями ныне живущих художников и материалами по истории искусства. Двенадцатого июня 2015 года "Гараж" переехал в постоянное здание на территории Парка Горького.