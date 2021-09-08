Юбилейный концерт Анны Нетребко в Кремлевском дворце пройдет в формате ковид-фри

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Юбилейный вечер оперной певицы Анны Нетребко в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) пройдет в формате ковид-фри. Об этом сообщил в среду организатор концерта, президент Berin Iglesias Holding Максим Берин на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы согласились сделать это мероприятие ковид-фри зоной. Сейчас есть разрешение проводить мероприятия без этой печати [QR-кода], но до 500 человек. В принципе, на юбилей Анны Нетребко можно было собрать "Лужники", и не один день. Итак, мы "сократились" до Кремля, потому что для Анны важны акустика и атмосфера. Поэтому мы пошли на риски, тем самым подталкивая или направляя людей, чтобы, как минимум, если уже не сделали вакцину, то сделали как минимум ПЦР-тесты и могли спокойно прийти", - сказал он, пояснив, что вместе с билетом зрителям надо будет предъявить на входе паспорт и QR-код.

Концерт 18 сентября соберет на одной сцене известных исполнителей академической музыки, выступят Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Михаэль Фолле, Петр Бечала и другие. Пласидо Доминго встанет за пульт Российского национального молодежного симфонического оркестра. Вторым дирижером на мероприятии станет итальянский дирижер Марко Боэми, третьим - российский дирижер Юрий Медяник. Оперную диву поздравят и представители российского шоу-бизнеса, среди которых близкие друзья певицы Филипп Киркоров и Игорь Крутой. Почетным гостем обещает стать американский актер Джон Траволта.

"Вы видите, какое количество звезд, какое количество артистов, которые все летят из разных точек. Мы всех пригласили - с женами, мужьями - прилететь на это событие. Собираем со всего мира. И хочу сказать - без "Роснефти" это было бы просто невозможно", - отметил Берин, напомнив, что генеральным партнером гала-концерта является ПАО "НК "Роснефть".

Ведущими вечера станут Яна Чурикова и Дмитрий Оленин. На память всем присутствующим вручат памятные 40-страничные буклеты, в которых не будет программы - по замыслу организаторов, каждый последующий номер должен вызывать у гостей удивление.

В программе заявлены эксклюзивные номера, подготовленные специально для праздничного гала. Концерт задуман как театрализованное шоу: благодаря декорациям и свету сцена Кремлевского дворца трансформируется в подмостки ведущих оперных театров. Часть средств, вырученных от продажи билетов, будет направлена в благотворительный фонд "Арифметика добра", помогающий детям-сиротам. В этот день сопрано исполнится 50 лет.