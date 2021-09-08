Яблоневый сад, посаженный Толстым в честь рождения сына, восстановят в "Ясной Поляне"

ТУЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Мемориальный яблоневый сад, который в 1863 году посадил Лев Толстой в честь рождения сына Сергея, восстановят в музее-усадьбе "Ясная Поляна", расположенной в Тульской области. Для этого приобрели 250 саженцев яблонь современных и исторических сортов, рассказали ТАСС в среду в пресс-службе музея-усадьбы.

"Лев Толстой посадил яблоневый сад весной 1863 года в честь рождения первенца - сына Сергея. Сад на существовал до конца 1920-х годов, затем на его месте комиссар-хранитель музея Александра Толстая разбила огород. Известно, что было выкорчевано 250 деревьев, на это количество мы и ориентировались. Такое же количество деревьев будет посажено", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что выкорчеванный дочерью Толстого Александрой Львовной сад восстановили в 1949 году, но к 2020 году в нем оставалось менее половины яблонь. Меморативная комиссия музея пришла к выводу о необходимости реставрации сада, его раскорчевали, землю начали готовить к посадкам.

Приобрели семилетние саженцы яблонь современных и исторических сортов, в том числе Антоновка, Коричное, Бабушкино, Штрейфлинг, их высадку запланировали на 11 сентября и приурочили к 100-летию музея-усадьбы, которое отмечается в течение 2021 года. "Но на этом работа не завершится. Специалисты будут наблюдать за посаженными деревьями, если какие-то из них не приживутся, будут их заменять, подсаживать новые", - добавили в пресс-службе.

Ясная Поляна - усадьба в Щекинском районе Тульской области, где 9 сентября 1828 года родился Лев Толстой. Леса, парки, сады в усадьбе выдающегося писателя вместе с другими мемориальными объектами перешли под охрану государства в 1921 году, 10 июня подписали постановление ВЦИК, согласно которому Ясную Поляну объявили национальной собственностью РСФСР. В 1986 году яснополянский музей получил статус Государственного мемориального и природного заповедника, в 1993 году - статус объекта культуры особо важного значения.