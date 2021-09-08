Свердловская филармония выпустит альбомы с симфониями Рахманинова и Прокофьева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Свердловская государственная академическая филармония выпустит два студийных альбома, в состав которых войдут произведения русских композиторов Сергея Рахманинова и Сергея Прокофьева. Выпуск альбомов запланировали на 2022 год, сообщил в среду директор филармонии по маркетингу Дмитрий Кокорин.

"Первый альбом посвящен Рахманинову. Альбом, который пишется сейчас - в нем будет симфония Прокофьева и концерт для фортепиано с оркестром Прокофьева. В июле мы сделали первые записи. И выпуск обоих альбомов уже намечен на 2022 год", - сказал Кокорин.

В записи принял участие звукорежиссер Мариинского театра Владимир Рябенко. Он отметил, что музыка записывается по собственным инверсионным технологиям. Ее можно будет услышать не только в стерео, но и в бинауральном виде (возникающий при восприятии звука эффект, дающий объемное звучание). В реализации проекта приняли участие Уральский филармонический оркестр, Симфонический хор и Уральский молодежный симфонический оркестр. Записи будут доступны для слушателей по всему миру через AppleMusic, ЯндексМузыку и Spotify.

Свердловская государственная академическая филармония - одна из старейших в России, в 2021 году она празднует юбилей - 85-летие со дня основания. Ее включили в реестр объектов культурного достояния Свердловской области. В 1998 году ее признали в России "Филармонией года". Имеет семь филиалов Концертного зала в городах Свердловской области и Виртуальный концертный зал, проводит более 5 тыс. концертов в сезоне.