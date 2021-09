Почетного "Золотого льва" вручили Джейми Ли Кертис на Венецианском кинофестивале

ВЕНЕЦИЯ, 9 сентября. /ТАСС/. Американской актрисе Джейми Ли Кертис, известной по фильмам "Хэллоуин", "Поменяться местами", "Рыбка по имени Ванда", вручили почетного "Золотого льва" за выдающиеся карьерные достижения на международном Венецианском кинофестивале.

Торжественная церемония награждения состоялась вечером в среду. "В любое другое время бы позволила этому моменту меня захватить, но меня попросили что-нибудь написать, поэтому я зачитаю свою речь. Я очень тронута. Мое сердце сегодня с вами. Я благодарна фестивалю за эту награду", - отметила Кертис.

Актриса вспомнила своих родителей, актера Тони Кертиса и актрису Джанет Ли, отметив, что они были бы очень горды увидеть ее на этой сцене со столь почетной наградой. "Я чувствую, что награждая меня сегодня, вы награждаете и их тоже", - сказала она.

Слова благодарности Кертис адресовала режиссеру Джону Карпентеру и сценаристке Дебре Хилл - именно с их картины "Хэллоуин" карьера актрисы пошла вверх, - а также всем, с кем ей посчастливилось работать.

"Я обожаю свою работу, обожаю съемочную команду как свою семью. Я обожаю этих людей, которые собираются вместе, чтобы снимать кино, обожаю каждого на площадке, потому что без них создать фильм невозможно. Меня очень трогает это творческое взаимодействие. Самый важный момент в моей актерской жизни - это встреча с командой. Именно это я почувствовала в первый же раз, когда оказалась на съемочной площадке", - рассказала актриса на встрече с журналистами перед церемонией.

Американская актриса Джейми Ли Кертис родилась 22 ноября 1958 года. Карьера Кертис началась с фильмов ужасов: после успеха "Хэллоуина" она также сыграла в картинах "Поезд страха" (Terror Train, 1979), "Туман" (The Fog, 1980), "Школьный бал" (Prom Night, 1980) и других. Среди наиболее важных своих работ она назвала криминальную комедию "Рыбка по имени Ванда" (A Fish Called Wanda, 1988) и триллер "Правдивая ложь" (True Lies, 1994), который принес ей премию "Золотой глобус". Вторую статуэтку Кертис получила за роль в сериале "Только любовь" (Anything But Love,1989-1992), а награды британской академии BAFTA удостоилась за комедию "Поменяться местами" (Trading Places,1983). Всего за годы творчества она сыграла свыше 80 ролей. Помимо актерской работы Кертис пишет детские книги.

О франшизе "Хэллоуин"

Зрителям торжественного вечера показали фильм "Хэллоуин убивает" Дэвида Гордона Грина. Предыдущий его хоррор "Хэллоуин" вышел в 2018 году и заработал свыше 250 миллионов долларов по всему миру, став одной из самых финансово успешных частей франшизы за годы ее существования.

"Одно из главных достижений предыдущего фильма, на мой взгляд, состоит в том, что он уже получился законченным, даже если бы мы по какой-то причине не стали расширять проект до трилогии. Мы с волнением подходили к работе над новой частью", - рассказал режиссер на пресс-конференции в рамках Венецианского кинофестиваля.

В картине "Хэллоуин убивает" героине Кертис, ее дочери и внучке вновь предстоит столкнуться с хладнокровным убийцей, который прячет лицо под маской, но на этот раз помочь им уничтожить его постарается целый город. К образу Лори Строуд Джейми Ли Кертис возвращается на протяжении 43 лет.

"Довольно редко кому случается играть одну и ту же роль на протяжении стольких лет, и мне кажется, что это потрясающе. Прелесть человеческого существования заключается в том, что мы все меняемся. Мы многое переживаем, мы движемся вперед, мы растем. Зрители могут соотнести себя с Лори, потому что у всех есть свои травмы, и каждому приходилось встречаться лицом к лицу со своими демонами", - сказала актриса.

Оригинальный триллер "Хэллоуин" (Halloween) режиссера Джона Карпентера, созданный в соавторстве с Деброй Хилл, вышел в 1978 году. За годы существования франшизы зрителям представили 12 частей, снятых разными режиссерами. Картины Дэвида Гордона Грина складываются в трилогию, ее продюсером выступил сам Карпентер. Завершающая часть планируется к выходу в 2022 году. "Я читала сценарий в самолете по дороге на фестиваль. Это невероятное завершение трилогии", - отметила Кертис.