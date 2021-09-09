Умер актер Майкл Константин

ТАСС, 9 сентября. Американский актер Майкл Константин, наиболее известный по роли главы семейства в романтической комедии "Моя большая греческая свадьба", умер на 95-м году жизни. Об этом в среду сообщила телекомпания CNN со ссылкой на его агента.

По ее словам, актер умер 31 августа после продолжительной болезни.

Майкл Константин (настоящее имя - Константин Иоаннидис) родился в Рединге (штат Пенсильвания) в семье греческих иммигрантов. Помимо роли отца главной героини в "Моей большой греческой свадьбе", актер известен участием в телевизионных проектах. За работу в сериале "Комната 222" он получил премию "Эмми". За эту же роль, а также за игру в сериале "Суд Сироты" он был номинирован на "Золотой глобус".