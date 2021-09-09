"Пушкинская карта" поможет устранить последствия локдауна для учреждений культуры

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Программа "Пушкинская карта" привлечет новых посетителей в культурные учреждения Москвы и тем самым поможет ликвидировать последствия прошлогоднего локдауна, введенного из-за пандемии коронавируса. Такое мнение выразил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский на онлайн-пресс-конференции в ТАСС в четверг.

"Прервав традиционные связи, их наладить очень трудно. Мы теряем посетителей в частности и потому, что в этот момент нам пришлось резко остановить работу. И "Пушкинская карта" поможет и нам преодолеть последствия этого локдауна, который был в прошлом году", - сказал Кибовский.

Он добавил, что на данный момент стоит задача помочь не только тем, кто является проверенной аудиторией культурных учреждений Москвы, а вызывать у новых людей интерес к этой сфере.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщала, что к программе "Пушкинская карта" присоединились уже больше 200 московских площадок. Это театры, библиотеки, музеи, культурные центры. Общее число мероприятий в столице, отобранных экспертным советом программы, сейчас превышает 1,5 тыс. Почти 700 из них - театральные постановки.

О программе

В конце июня президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил об инициативе создания "Пушкинской карты", по которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут посещать учреждения культуры. Планируется, что воспользоваться картой можно будет с сентября - декабря 2021 года и в следующем году. Государство будет предоставлять финансовые средства. Так, на четыре месяца будет положено 3 тыс. рублей. В следующем номинал составит 5 тыс. рублей на календарный год. Планируется, что уже в 2021 году посетить учреждения по карте смогут более 1 млн человек.