В Архангельской области стартовал киномарафон "Дервиш-80"

АРХАНГЕЛЬСК, 9 сентября. /ТАСС/. Киномарафон "Дервиш-80", посвященный 80-летию прихода в Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш", стартовал в Архангельской области. Как сообщила ТАСС директор Международного кинофестиваля стран Арктики Аrctic open Тамара Статикова, марафон проходит в рамках образовательной программы фестиваля.

"Мы начали киномарафон "Дервиш-80", посвященный 80-летнему юбилею прихода в Архангельск первого союзного конвоя. Киномарафон начинает образовательную программу кинофестиваля Аrctic open, который в этом году пройдет с 9 по 12 декабря", - сказала Статикова.

Образовательная программа фестиваля поддержана губернаторским центром Архангельской области. Всего зрители области увидят семь картин. Фильмы предоставили студии, режиссеры и медиацентры Москвы, Мурманска и Архангельска. В программе работа архангельского журналиста Владимира Лойтера "Салют, Дервиш! ", документальный проект "Война в Заполярье" мурманской телекомпании "Арктик ТВ", фильм "Архангельск - порт назначения", созданный журналистами ГТРК "Поморье", а также работа медиацентра Северного Арктического федерального университета "Дервиш. Братство северных конвоев".

Творческая группа предприятия "Севмаш" (Северодвинск) создала документальный фильм "Жизнь по обмену". Кинолента рассказывает о вкладе завода № 402 (нынешнего "Севмаша") в работу программы ленд-лиза. Корабелы предприятия вернули в строй 139 кораблей и судов, в том числе 70 иностранных, работали на разгрузке в порту Молотовска (ныне Северодвинск).

Документальный фильм в программу киномарафона "Полярное братство" предоставила московская студия "ДокуМенталист". Режиссер Никита Снегов, автор и ведущий Валдис Пельш рассказывают о секретной спецоперации советских и британских ВВС в сентябре-ноябре 1941 года "Сила Бенедикта". Документальный фильм норвежских кинематографистов "Мурманские конвои" - это экранизация повести Харальда Хенриксена "Мурманские конвои: военная драма в Арктике и ее участники". В фильме показаны воспоминания участников, очевидцев, норвежских и английских моряков, простых людей, архивные кадры.

Киномарафон "Дервиш- 80" продлится в Архангельской области до 30 сентября.

О фестивале

V Международный кинофестиваль стран Арктики Аrctic open пройдет в Архангельске с 9 по 12 декабря 2021 года. Как отметила Статикова, программа фестиваля пока не определена. "Мы пока не можем сказать, будет он проходить как обычно, с конкурсной программой, или как в прошлом году - без конкурса из-за ковидных ограничений, - добавила Статикова. - Это станет известно в середине сентября, мы надеемся, что объявим конкурс".

В 2020 году Arctic open прошел в Архангельской области с 4 по 6 декабря. В связи с ограничениями из-за новой коронавирусной инфекции он проходил без конкурсной программы, ряд мероприятий был перенесен в онлайн. В ходе фестиваля зрители увидели 25 картин режиссеров из четырех стран: России, Канады, Швеции и Дании.

О конвоях

Первый союзный конвой "Дервиш" пришел в Архангельск 31 августа 1941 года. С августа 1941 года по май 1945 года от стран антигитлеровской коалиции в СССР и обратно проследовало 78 конвоев, 1 507 транспортов и танкеров (128 были потоплены или повреждены). В Архангельск, Молотовск и Мурманск было доставлено более 22 тыс. самолетов, свыше 13 тыс. танков, 13 тыс. орудий, 639 кораблей и другие важные грузы, в том числе продовольствие на сумму более 2 млрд долларов, что обеспечило около 12% потребностей фронта и тыла.

Арктический маршрут союзных конвоев (грузы доставлялись также по Тихому океану и через Иран) был самым коротким, но считался наиболее опасным. Он обеспечил более 90% поставок по ленд-лизу, однако до 15% грузов, отправленных этим маршрутом, затонуло из-за гибели кораблей.