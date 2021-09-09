Театр "Комик-трест" отметит 30-летие парадом, спектаклями и шоу с Кортневым и Фоменко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургское театральное товарищество "Комик-трест", основанное 30 лет назад учеником Георгия Товстоногова Вадимом Фиссоном, отметит свой юбилей уличным парадом персонажей всех своих спектаклей, показами постановок на разных городских площадках и праздничным шоу с участием известных артистов, среди которых Алексей Кортнев и Николай Фоменко. Программу, посвященную круглой дате, ее участники и организаторы представили в четверг на площадке ТАСС.

Празднование откроет торжественное шествие по Васильевскому острову 11 сентября. "В параде будут участвовать все герои спектаклей театра "Комик-трест" за 30 лет. Туда подключатся участники нашего благотворительного проекта "Театр - доступная среда". Мы уже подготовили для них костюмы, они выступят такой большой кавалькадой ангелов. Стартуем в 15:00 от памятника Василию Пушкарю на 7-й линии Васильевского острова", - рассказала на пресс-конференции директор театрального товарищества "Комик-трест" Татьяна Сидорова.

По ее словам, к шествию могут присоединиться все желающие, при этом организаторы будут приветствовать наличие клоунской атрибутики у горожан-участников. "Праздничное шествие пройдет по 6-й линии до Большого проспекта, потом мы вернемся по 7-й линии, и [оно] закончится у метро "Василеостровская". Главное - иметь с собой зонты, потому что Петербург всегда полон сюрпризов, хотя обещают теплую погоду, 18 градусов", - добавила художественный руководитель "Комик-треста" заслуженная артистка России Наталия Фиссон.

Юбилейную программу продолжат показы спектакля "900 хлопьев снега", созданного коллективом совместно с Музеем обороны и блокады Ленинграда. На площадке музея в Соляном переулке постановку, в которой история блокадного периода рассказывается от лица ребенка, можно будет увидеть 28 и 29 сентября. "Начало спектакля ознаменовано тем, что сотрудник музея показывает и рассказывает об игрушках, которые подняли со дна Ладожского озера, найдены в разрушенных домах, [на их основе были созданы] предметы для спектакля и костюмы. В конце есть возможность задать вопросы группе, которая делала спектакль", - отметила Сидорова.

Фоменко, Кортнев, "Лицедеи", "Семьянюки" и другие артисты

Кульминационным событием юбилея станет концерт "Ёлы-Палы, Новый год" во Дворце искусств Ленинградской области (на площади Стачек в Санкт-Петербурге) 19 октября, он состоится единственный раз, подчеркнула директор "Комик-треста". "На эту сцену выйдут знаменитые театры - "Семьянюки", "Лицедеи", театр "Кукфо", "Театр имени Которого Нельзя Называть", Музыкальный театр детей Марины Ланда. Мы надеемся, что нас поддержит оркестр под управлением [Михаила] Голикова", - сказала Фиссон.

Также участниками праздничного шоу станут солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев и музыкант, актер Николай Фоменко. По признанию Кортнева, он уже около 20 лет является поклонником творчества "Комик-треста". "Я видел большинство их прекрасных спектаклей, это уникальное совершенно явление. Наконец 19 октября представится счастливый шанс для меня выйти с этими прекрасными артистами на сцену", - сказал он.

Фоменко, по его собственному предложению, озвученному на пресс-конференции и поддержанному остальными участниками, планирует сыграть роль отрицательного персонажа. "Я хочу быть Лысовласом. <…> Мой 12-летний сын Василий предложил мне стать Лысовласом, и единственное место, где я могу это сделать, - это "Комик-трест" и юбилей "Комик-треста", - отметил он. По его мнению, этот петербургский коллектив воплощает в себе "настоящую актерскую свободу, настоящее творчество". Как рассказала Наталия Фиссон, Фоменко был в числе зрителей премьеры самого первого спектакля "Комик-треста", когда театр еще не носил этого названия.

Продолжением программы к 30-летию театрального товарищества станут показы спектакля "Белая история", которому в этом году исполняется 20 лет. Их планируется представить на Малой сцене Дворца искусств Ленинградской области 27, 29 и 31 октября.

О театре

Театр "Комик-трест" создал в 1991 году режиссер, заслуженный деятель искусств России Вадим Фиссон (1962-2014). Спектакли труппы пользовались огромным успехом на Эдинбургском и Авиньонском фестивалях, им аплодировали зрители многих стран Европы, Азии и Америки.