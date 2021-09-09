Республика Татарстан и Омская область расширят сотрудничество в области культуры

ОМСК, 9 сентября. /ТАСС/. Губернатор Омской области и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали в четверг план мероприятий по расширению сотрудничества между этими двумя регионами, сообщила пресс-служба областного правительства. В частности, стороны намерены организовать взаимодействие между филиалами Государственного Эрмитажа в Казани и Омске, участие татарских коллективов в международных театральных фестивалях, проходящих в сибирском городе.

"Если брать по объему товарооборота, то Республика Татарстан - одна из ключевых сегодня, с которой работает Омская область. <…> Мы заинтересованы в поставках, здесь большой рынок потребления, а для Татарстана важно расширение ассортимента. <…> Подписанный сегодня документ позволит более четко и планово отработать на ближайшие три года совместную программу", - цитирует пресс-служба Буркова.

В пресс-службе Министерства экономики Омской области ТАСС уточнили, что документ включает в себя свыше 60 мероприятий, направленных на сохранение и развитие двусторонних связей. "В частности, планируется участие коллективов Татарстана в мероприятиях, проводимых в Омской области, таких как международный фестиваль театров кукол "В гостях у Арлекина" и международный фестиваль "Молодые театры России", - рассказал собеседник агентства. - Также планом предусмотрено взаимодействие в рамках реализации проектов "Эрмитаж - Казань" и "Эрмитаж - Сибирь".

Программа включает также организацию взаимных визитов, ярмарок и форумов, обмен опытом по совершенствованию системы образования, в области здравоохранения. Мероприятия направлены на развитие и укрепление связей в области торгово-экономического сотрудничества, АПК, промышленности и строительстве, окружающей среды, а также в сферах культуры, молодежной политики и спорта, образования, здравоохранения.