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Фестиваль электронной музыки Untold открылся в Румынии

Мероприятие завершится 12 сентября

БУХАРЕСТ, 9 сентября. /ТАСС/. Фестиваль электронной музыки Untold начался в четверг в городе Клуж-Напока на западе Румынии. Мероприятие завершится 12 сентября, сообщило Радио Румынии.

"В этом году мы ждем на фестивале любителей музыки более чем из 100 стран, - сообщил на пресс-конференции менеджер Untold Богдан Бута. - Общее количество участников за четыре дня составит около 300 тыс. человек".

На главной сцене выступят диджеи Дэвид Гетта (Франция), Мартин Гаррикс (Нидерланды) и Сэм Фелдт (Нидерланды), дуэт Dimitri Vegas & Like Mike, австрийский коллектив электро-свинга Parov Stelar, американский рэпер Tyga (сокращение от Thank You God Always) и румынский наист (музыкант, играющий на многоствольной свирели) Георге Замфир.

Бюджет Untold превышает €16 млн. Порядок и безопасность на фестивале обеспечивают почти 1 тыс. полицейских и жандармов. Им помогают более 600 сотрудников частных охранных компаний, пожарных, медиков и добровольцев. Все участники фестиваля обязаны носить защитные маски и иметь при себе европейский цифровой ковид-сертификат или подтверждение отрицательного результата теста на коронавирус.

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