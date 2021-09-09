Именную звезду Игоря Крутого открыли на фестивале "Таврида.АРТ"

СУДАК /Республика Крым/, 9 сентября. /ТАСС/. Именную звезду "Легенды Тавриды" в честь народного артиста России, композитора и продюсера Игоря Крутого открыли в четверг на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму.

"Это премия признания от молодых деятелей искусства своим наставникам, мэтрам и учителям, - пояснили организаторы фестиваля. - Это единственная премия в России, на которой решение, кто станет лауреатом, принимается молодыми творцами из всех регионов нашей страны".

В прошлом году участники фестиваля, помимо Игоря Крутого, назвали "Легендами Тавриды" дирижера и альтиста Юрия Башмета, актеров и режиссеров Никиту Михалкова и Олега Табакова (посмертно). Молодые деятели культуры отметили деятельность композитора по поддержке молодежи, его наставничество, мастер-классы и проведенные им кастинги.

Первая звезда - Башмета - была заложена на маяке на территории "Тавриды" в июне.

"Во-первых, очень приятно находиться в одном списке с Юрием Абрамовичем [Башметом], Олегом Павловичем [Табаковым], Никитой Сергеевичем [Михалковым]. Это огромный почет", - ответил Крутой. "Я ничего особенного не делал: писал музыку и помогал ребятам находить себя в музыке, - добавил он. - Спасибо за то, что вы это так оцениваете".

Согласно традиции, композитор заложил в звезду письмо потомкам. "Помните, что мы живем в мире, где долгосрочность уже не приоритет. Мы променяли симфонии на мимолетные хиты. Это не хорошо и не плохо, это другая эпоха. Развивайтесь, учитесь, совершенствуйтесь, только это поможет оставаться долго на творческом плаву", - зачитал он послание, предложив встретиться "лет через 50", чтобы перечитать его.

О фестивале

Фестиваль "Таврида.АРТ" проходит 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления. Хедлайнеры - молодые деятели культуры и искусств, резиденты арт-кластера "Таврида". На фестивале выступят Манижа, Дима Билан, группа "Ночные снайперы", Сосо Павлиашвили, Александр Иванов и группа "Рондо" и многие другие.