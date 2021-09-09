В Минкультуры призвали оформлять решения Общественного совета надлежащим образом

СУДАК /Республика Крым/, 9 сентября. /ТАСС/. Общественный совет при Министерстве культуры РФ может создавать группы общественного контроля и оперативно реагировать на повестку, но это следует делать в соответствии с регламентом. В этом случае решения органа будут легитимными, пояснили ТАСС в четверг в пресс-службе Минкультуры.

"Общественный совет может создавать группы общественного контроля в строгом соответствии с действующим законодательством - только после проведенного заседания Общественного совета и вынесенного решения. Дискуссия с обществом важна, и она должна проходить в форме конструктивного диалога, где обеспечено право каждого высказать свое мнение. Таким образом Общественный совет обязан следовать установленным процедурам, а его решения должны быть надлежаще оформлены, - напомнили в Минкультуры. - Только тогда принимаемые решения становятся легитимными и обретают рекомендательный характер для органов власти и организаций".

Согласно федеральному закону "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" и Положению об общественном совете, утвержденному приказом Минкультуры России, основной формой деятельности Общественного совета являются заседания.

"План работы на год согласовывается с Минкультуры России и утверждается самим Общественным советом, определяя перечень вопросов, рассмотрение которых является обязательным. Заседания могут проходить как в очной, так и в заочной форме. В 2021 году прошло три заседания - одно очное и два заочных", - рассказали в пресс-службе.

В период между заседаниями организация по решению председателя или заместителей председателя вправе принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию, заочным голосованием членов Общественного совета.

В ведомстве отметили, что "в настоящее время часть членов Общественного совета увлечена идеей создания групп общественного контроля для участия в публичных конфликтах и проверке репертуарной политики театров".

Общественный совет при Минкультуры в последнее время активно откликается на новостную повестку. Так, в июле члены совета рассматривали ситуацию в МХАТ им. Горького, а после резонанса вокруг постановки "Первый хлеб" в театре "Современник" заявили о необходимости провести слушания по репертуару и политике театров на предмет их соответствия стратегии национальной безопасности. Глава совета также критиковал установку в Москве скульптуры "Большая глина №4", а зампредседателя предлагал проверить репертуарную политику театра Ермоловой.

Функции Общественных советов

Общественные советы сформированы при всех федеральных министерствах. Они призваны обеспечить учет потребностей интересов граждан, защиту их прав и прав общественных объединений, негосударственных некоммерческих организаций при осуществлении государственной политики в части, относящейся к сфере деятельности конкретного ведомства. Общественный совет при Минкультуры возглавляет Михаил Лермонтов.