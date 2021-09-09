Копии документов об эвакуации библиотеки Салтыкова-Щедрина передали в музей Димитровграда

ДИМИТРОВГРАД /Ульяновская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Димитровградский краеведческий музей получил в дар копии документов об эвакуации фондов Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Мелекес (сейчас Димитровград) в годы Великой Отечественной войны. Экспонаты 9 сентября на круглом столе на тему "Опыт реализации краеведческих проектов в Приволжском федеральном округе" передал директору учреждения Марине Ивлиевой председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

В годы Великой Отечественной войны с наступлением немцев на Ленинград остро встал вопрос спасения бесценных книжных и рукописных фондов Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. В июле 1941 года первый эшелон отправился в глубокий тыл в город Мелекес. В эвакуацию отправили фонды отдела рукописей, коллекции произведений классиков марксизма-ленинизма, "вольной русской печати", издания гражданского шрифта, вышедшие при Петре I, русские книги XVIII века и первой четверти XIX века, фонд "Россика", коллекция "Пушкиниана", библиотека Вольтера, архив и библиотека Дома Плеханова, отдельные части фондов литературы народов СССР, картографии, нот, иностранного фонда.

"Дело в том, что именно сюда, в Мелекес, который сейчас называется Димитровград, в 1941 году самые ценные фонды Российской национальной библиотеки. Таким образом, были спасены уникальные сокровища отечественной культуры. По моей просьбе руководство Российской национальной библиотеки подготовило копии документов, которые связаны с этим периодом деятельности Российской национальной библиотеки. И я с удовольствием их передаю эти документы краеведческому музею города Димитровграда", - сказал он.

Нарышкин добавил, что этот дар музею передается в памятный год. "Вчера мы отмечали юбилей такого важного события в истории Великой Отечественной войны, я имею в виду 80-летнюю годовщину начала блокады Ленинграда. Это очень важная дата для всех жителей нашей страны и тем более важная для моих земляков ленинградцев", - сказал он.

Развитие краеведения входит в число основных направлений работы Российского исторического общества. В 2021 году организация в третий раз проводит конкурс краеведов, работающих с молодежью.