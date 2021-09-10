Театр имени Веры Комиссаржевской откроет 80-й сезон спектаклем при участии Ивана Краско

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Театр имени Веры Комиссаржевской откроет в пятницу 80-й сезон спектаклем "Я вернулся в мой город", в котором участвует большая часть труппы. Накануне своего 91-летия на сцену выйдет и народный артист России Иван Краско.

"Ивану Ивановичу после открытия сезона еще предстоит пройти реабилитацию, но он рвется на сцену, и мы надеемся, что он с новыми силами вернется к своим ролям на Большой и на Малой сценах. В то же время 80-й сезон отмечен молодым пополнением из РГИСИ - учениками мастерской нашего актера заслуженного артиста России Евгения Ганелина. Они уже играют в наших спектаклях "Дуэль" и в первой части "Провинциальных анекдотов" по Александру Вампилову, и впереди у них новые роли", - рассказал корреспонденту ТАСС художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Виктор Новиков.

В новом сезоне главный режиссер труппы Леонид Алимов поставит вторую часть дилогии по Вампилову - "Двадцать минут с ангелом" (Анекдот II). Режиссер Александр Баргман планирует показать в ноябре премьеру комедии израильского драматурга Ханоха Левина "Трепет моего сердца". А молодой режиссер Роман Габриа приглашен на постановку чеховской пьесы "Дядя Ваня". Будущий спектакль получил название "Моя дорогая Елена Андреевна".

К юбилею заслуженной артистки России Натальи Орловой режиссер Леонид Алимов готовит на Малой сцене премьеру спектакля "Беглянки" Пьера Пальмада и Кристофа Дютюрона. На этой же площадке ожидается премьера комедии Бертольда Брехта "Мещанская свадьба" в постановке Олега Куликова.

"Я очень надеюсь, что режиссер Александр Морфов, начинавший работу в России с нашего театра, найдет возможность, силы и вдохновение для новой постановки "Дон Жуана" с молодыми артистами в новой интерпретации", - сказал Виктор Новиков. Этот спектакль Морфова по Мольеру прожил большую сценическую жизнь и был с успехом показан на европейских театральных фестивалях.