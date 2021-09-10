Кремлевский балет завершил гастроли в Болгарии спектаклем "Лебединое озеро"

СОФИЯ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Спектакль "Лебединое озеро" завершил в четверг гастроли Кремлевского балета в Болгарии. Зрители восторженно аплодировали балетной труппе, представившей в Национальном дворце культуры (НДК) в течение трех вечеров спектакли на музыку Петра Чайковского.

"Художественное кредо театра - творческое сочетание классических традиций русского балетного искусства с созданием самобытных оригинальных произведений на основе литературной классики. Великолепные балетные шедевры "Спящая красавица" и "Лебединое озеро" взыскательной болгарской публике были представлены благодаря усилиям музыкально-продюсерской компании "Жокер медиа" Ованеса Мелик-Пашаева", - отметила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, побывавшая на двух спектаклях и пообщавшаяся с артистами.

В благодарность к россиянам сцена НДК была уставлена корзинами цветов, их вручали от имени президента Болгарии Румена Радева и спикера парламента Ивы Митевой.

"Первая после большого перерыва встреча с публикой показала, что она (аудитория) по-прежнему любит балет, наши спектакли и нашу труппу. Мы этим удовлетворены. Мы, конечно, волновались, но я считаю, что наши артисты достойно себя показали, в том числе молодая болгарская исполнительница Ивана Харизанова, которая с нами танцевала впервые. Успешны были солисты Ирина Аблицова, Олеся Росланова, Екатерина Первушина, Даниил Росланов, танцевавший сразу в двух спектаклях, Максим Афанасьев и исполнитель партии Злого гения Михаил Евгенов. Гастроли оцениваю на пятерку с маленьким минусом, небольшие технические накладки со светом и звуком все-таки были, но все наши артисты молодцы", - рассказал корреспонденту ТАСС художественный руководитель и главный балетмейстер Кремлевского балета народный артист России Андрей Петров.

Он напомнил, что софийские гастроли стали последним этапом подготовки к началу российского театрального сезона, который стартует 13 сентября. "Наша главная задача на ближайшие месяцы - восстановление репертуара и возвращение зрителей. Из-за пандемии в последнее время спектакли многократно откладывались, переносились, из-за чего зрители стали очень недоверчивы, а многие и вовсе махнули на театральные постановки рукой. Артисты Кремлевского балета ко встрече с родной публикой готовы", - подчеркнул балетмейстер.

Гастроли Кремлевского балета в Софии были организованы компанией "Жокер медиа" при поддержке Министерства культуры РФ и посольства России в Болгарии.