Михалков: спектакль "12" остается актуальным спустя 14 лет после премьеры фильма

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Спектакль "12" и на сегодняшний день затрагивает актуальные вопросы, несмотря на то, что с премьеры фильма "12" прошло 14 лет. Об этом журналистам рассказал народный артист России Никита Михалков после показа постановки в Казани.

"Все, что говорится на сцене, настолько актуально сегодня, что вопрос: "А вот 10 лет прошло и с тех пор..." Да, ничего не поменялось. Это вечные проблемы - насколько человек готов потратить на другого свое время, и это принципиальный вопрос", - сказал Михалков.

В четверг, 9 сентября, в Казани состоялись гастроли "Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова". На сцене Татарского государственного академического театра им. Г. Камала представили спектакль "12". На гастрольный спектакль были приглашены врачи и медсестры, а также работники образовательных и социальных учреждений.

По словам Михалкова, в спектакле не было идеи повторить фильм, и у актеров не было такой задачи. "Самое главное - это не 12 артистов, это один организм, когда работают все, вот это трудно, и для меня - настоящее" - сказал артист.

Он также не исключил возможности того, что постановку в будущем смогут увидеть в Чечне.

Спектакль "12"

Спектакль "12" - премьера прошлого театрального сезона. Постановку по мотивам одноименного фильма Михалков осуществил в соавторстве с драматургами - братьями Пресняковыми. В команде режиссера также работали художник-постановщик Юрий Купер, композитор Эдуард Артемьев, хореографы Лаша Марыхуба и Евгений Раев.

По сюжету, 12 присяжных решают, виновен ли чеченский мальчик в убийстве своего приемного отца. Поначалу решение кажется им однозначным, но находится человек, который первым решается высказать противоположную точку зрения.

Полнометражный художественный фильм Никиты Михалкова "12", который стал ремейком классической драмы американского режиссера Сидни Люмета "12 разгневанных мужчин", вышедшей на экраны в 2007 году. Картину показали на Венецианском международном кинофестивале.