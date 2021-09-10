Российская выставка дизайнерских головных уборов открылась в Париже

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Более 100 дизайнерских головных уборов, выполненных российскими и зарубежными мастерами, представлены на выставке в Париже. Ее торжественное открытие прошло в четверг вечером в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли.

Выставка, посвященная 175-летию со дня рождения российского ювелира Карла Фаберже (1846-1920), проходит под эгидой ЮНЕСКО.

Как отметил посол России во Франции Алексей Мешков, "безупречный вкус и узнаваемый стиль Фаберже по-прежнему не выходят из моды и продолжают радовать искушенных эстетов в совершенно неожиданных, казалось бы, областях - таких как шляпное искусство". "Сегодня можно с уверенностью говорить о ренессансе русских традиций в моде головных уборов", - подчеркнул дипломат.

По его словам, большая часть коллекции выполнена российскими дизайнерами, а также соотечественниками, проживающим в США, Австралии, Европе и Азии. "Надеюсь, что Париж, подаривший миру разнообразные фасоны, примет эту выставку с интересом, ведь представленные на ней работы могут соперничать по элегантности, красоте и тонкости отделки с лучшими шедеврами мировой моды", - заметил Мешков.

В программе Дней европейского наследия

Дипломат зачитал послание министра культуры РФ Ольги Любимовой к участникам церемонии открытия и организаторам проекта. "Культурное взаимодействие между Российской Федерацией и Французской Республикой традиционно находится на высоком уровне", - указала министр. Этот культурно-исторический проект, как отметила Любимова, включен Министерством культуры Франции в программу Дней европейского культурного наследия, которые пройдут 18-19 сентября.

По словам заместителя постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Татьяны Довгаленко, "головные уборы как часть традиционных костюмов - это носитель культурного кода стран и народов". "Авторы представленных работ с успехом продолжают дело мастеров прошлого, о чем свидетельствуют воплотившиеся в их творчестве оригинальность, внимание к деталям". Довгаленко выразила надежду, что выставку смогут увидеть не только во Франции, но и в других странах.

В свою очередь президент Международной ассоциации дизайнеров головных уборов Татьяна Поннэ тепло поблагодарила главного куратора выставки супругу посла России Галину Мешкову и других организаторов за помощь в осуществлении этого уникального проекта.

Выставка "Шляпы как произведение искусства" продлится до 30 сентября.