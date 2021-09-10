Путин: проведение конгресса Международного совета по детской книге является честью для РФ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал организаторов, участников и гостей конгресса Международного совета по детской книге, который начинает работу в Москве и продлится до воскресенья, 12 сентября. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Приветствую вас в Москве, на XXXVII Международном конгрессе по детской книге. Для нас высокая честь и большая ответственность принимать у себя участников конгресса - писателей, художников, переводчиков, библиотекарей, преподавателей, журналистов, издателей из многих стран. Тех, кто вносит значимый, деятельный вклад в создание и популяризацию литературы для детей, открывает ребятам увлекательный мир знаний, приобщает их к богатейшему наследию отечественной и зарубежной классики, лучшим произведениям современных авторов", - говорится в приветствии.

Президент выразил уверенность, что конгресс пройдет плодотворно и конструктивно, будет насыщен содержательными встречами и дискуссиями, а также даст старт масштабным образовательным, просветительским, информационным проектам для детей.

"Важно, чтобы ваши инициативы содействовали формированию у подрастающего поколения интереса к чтению, бережного отношения к книге, развитию творческих способностей и художественного вкуса", - добавил глава государства.

О совете

Международный совет по детской книге (IBBY) - старейшая и самая авторитетная международная организация в области литературы для детей. Он был создан в 1953 году и объединил тысячи специалистов со всего мира, которые с момента основания IBBY встречаются на конгрессах раз в два года.

Конгрессы проходили в разных странах: Греции, Новой Зеландии, Мексике, Великобритании, Китае, Норвегии, США, Швеции, ЮАР, трижды в Испании, трижды в Германии, дважды в Италии и в других странах - членах IBBY.