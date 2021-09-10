Драму "Мама, я дома" Владимира Битокова показали на фестивале в Венеции

ВЕНЕЦИЯ, 10 сентября. /ТАСС/. Премьера российской драмы "Мама, я дома" режиссера Владимира Битокова состоялась в новой конкурсной программе Венецианского кинофестиваля Orizzonti Extra, передает корреспондент ТАСС.

Действие фильма "Мама, я дома", получившего международное название Mama, I’m home, разворачивается в Кабардино-Балкарии. Героиня - водитель автобуса Тоня - ждет возвращения сына из командировки в Сирию. Женщина отказывается верить в известие о его смерти и требует у властных структур начать поиски, пока однажды в ее доме не появляется неизвестный молодой человек.

"Мне трудно сказать что-то, что сможет направить зрителя или объяснить ему фильм. Мы очень упорно работали над этой картиной, потому что чувствовали, что история Тони, ее судьба и конкретный период ее жизни невероятно важны и, к сожалению, даже актуальны для нас прямо сейчас. Я надеюсь, что история этой женщины и ее боль найдут отклик в сердце зрителя. Это сделает меня счастливым. Одно я могу сказать наверняка: такая Тоня живет с каждым по соседству, вне зависимости от того уголка земли, в котором вы находитесь", - сказал режиссер.

Роли в проекте исполнили Ксения Раппопорт и Юра Борисов. Продюсерами картины выступили Александр Роднянский и Сергей Мелькумов.

Драма "Мама, я дома" стала второй полнометражной работой Владимира Битокова, ученика кинематографиста Александра Сокурова. Первая картина Битокова "Глубокие реки" получила приз за лучший фильм в конкурсной программе дебютов на кинофестивале "Кинотавр".

Программа Orizzonti Extra демонстрирует главные тенденции в мировом кинематографе и открывает новые имена режиссеров со всего мира. Оценивает проекты в этой секции зрительское жюри, а победителя назовут на торжественной церемонии закрытия смотра 11 сентября.