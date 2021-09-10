Посвященная 650-летию Калуги выставка открылась в региональном государственном архиве

КАЛУГА, 10 сентября. /ТАСС/. Выставка "От губернского центра к областной столице", посвященная 650-летию города Калуги, открылась в региональном государственном архиве. Увидеть представленные экспонаты можно будет до 17 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба законодательного собрания Калужской области.

"Представленные на выставке документы показывают изменения в облике города с течением веков: от хаотичной застройки до утверждения "регулярного плана" после того, как Калуга приобрела статус губернского центра. Именно в этот период были построены знаковые объекты - комплекс Присутственных мест, Гостиные ряды, Каменный мост. А главное, Калуга превратилась из средневекового поселения в прогрессивный европейский город", - пояснили в пресс-службе.

Со временем многие здания, построенные в разное время, были утрачены, но их фотографии можно будет увидеть на выставке. Например, объекты, разобранные в 1930-е годы, когда Калуга была районным центром сначала Московской, а затем уже Тульской области.

Годом основания Калуги считается 1371-й, город впервые упоминается в грамоте литовского князя Ольгерда. Праздничные мероприятия в честь 650-летия Калуги проходят в течение всего 2021 года, основные торжества состоялись с 14 по 28 августа.