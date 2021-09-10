СМИ: Кристофер Нолан снимет фильм о разработчике атомной бомбы Оппенгеймере

ТАСС, 10 сентября. Британский режиссер Кристофер Нолан снимет фильм об американском разработчике первой атомной бомбы Джулиусе Роберте Оппенгеймере. Об этом в четверг сообщил портал Deadline со ссылкой на источники.

По их информации, фильм будет рассказывать о периоде Второй мировой войны, когда американские ученые работали над ядерной программой "Манхэттенский проект", в рамках которой создана первая в истории атомная бомба. Главную роль в фильме может исполнить Киллиан Мерфи, который неоднократно снимался в фильмах Нолана, отмечает портал.

Источники также сообщают, что британский режиссер может впервые за долгое время отказаться от сотрудничества с Warner Bros., так как медиахолдинг WarnerMedia решил выпускать фильмы на стриминговых сервисах одновременно с их выходом в кинотеатрах. В настоящее время Нолан ведет переговоры с несколькими киностудиями о совместной работе над фильмом про американского физика.

В августе 1942 года тогдашний президент США Франклин Рузвельт дал распоряжение об осуществлении программы "Манхэттенский проект" в ответ на возможную разработку нацистской Германией чрезвычайно мощной бомбы нового типа. В проекте принимали участие более 130 тыс. человек, в том числе Оппенгеймер, который был научным руководителем ядерной программы.

Нолан также снял фильмы "Интерстеллар" (Interstellar, 2014), "Начало" (Inception, 2010), экранизацию комиксов о Бэтмене "Темный рыцарь" (The Dark Knight, 2008-2012) и др.