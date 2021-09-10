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СМИ: Кристофер Нолан снимет фильм о разработчике атомной бомбы Оппенгеймере

В кинокартине будет рассказываться о периоде Второй мировой войны, когда американские ученые работали над ядерной программой "Манхэттенский проект", передает портал Deadline

ТАСС, 10 сентября. Британский режиссер Кристофер Нолан снимет фильм об американском разработчике первой атомной бомбы Джулиусе Роберте Оппенгеймере. Об этом в четверг сообщил портал Deadline со ссылкой на источники.

По их информации, фильм будет рассказывать о периоде Второй мировой войны, когда американские ученые работали над ядерной программой "Манхэттенский проект", в рамках которой создана первая в истории атомная бомба. Главную роль в фильме может исполнить Киллиан Мерфи, который неоднократно снимался в фильмах Нолана, отмечает портал.

Источники также сообщают, что британский режиссер может впервые за долгое время отказаться от сотрудничества с Warner Bros., так как медиахолдинг WarnerMedia решил выпускать фильмы на стриминговых сервисах одновременно с их выходом в кинотеатрах. В настоящее время Нолан ведет переговоры с несколькими киностудиями о совместной работе над фильмом про американского физика.

В августе 1942 года тогдашний президент США Франклин Рузвельт дал распоряжение об осуществлении программы "Манхэттенский проект" в ответ на возможную разработку нацистской Германией чрезвычайно мощной бомбы нового типа. В проекте принимали участие более 130 тыс. человек, в том числе Оппенгеймер, который был научным руководителем ядерной программы.

Нолан также снял фильмы "Интерстеллар" (Interstellar, 2014), "Начало" (Inception, 2010), экранизацию комиксов о Бэтмене "Темный рыцарь" (The Dark Knight, 2008-2012) и др.

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