Театр им. Моссовета представит постановки Евгения Марчелли и Андрея Кончаловского

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Моссовета в 99-м сезоне рассчитывает представить множество премьер, в числе которых постановки художественного руководителя театра Евгения Марчелли, занявшего этот пост в прошлом сезоне, а также спектакли Андрея Кончаловского и работы молодых режиссеров. Об этом на состоявшемся в пятницу сборе труппы объявил худрук.

"Новый сезон начинаем с надеждами. Поскольку работы будет много (только моих работ планируем три), есть надежда, что в предстоящем сезоне мне удастся соединиться с театром, перестать чувствовать себя гостем", - поделился в беседе с ТАСС Марчелли.

На сборе труппы он объявил планы предстоящего сезона. Предъюбилейный сезон театр откроет 10 сентября спектаклем "Ричард III" в постановке Нины Чусовой с Александром Домогаровым в главной роли. На Основной сцене 10 октября представят премьерный спектакль "Восемь любящих женщин", это постановка Олеси Невмержицкой по произведению Робера Тома. В главных ролях - народная артистка РФ Ольга Остроумова, заслуженные артистки РФ Екатерина Гусева, Ольга Кабо, Евгения Крюкова и другие.

Сам худрук планирует поставить "Жестокие игры" по драме Алексея Арбузова, премьера ожидается 30 октября, "Гамлета" по пьесе Уильяма Шекспира и спектакль "Команда" по произведению Семена Злотникова. Режиссер Андрей Кончаловский также обратится к Шекспиру и представит "Укрощение строптивой" и "Макбет". Он рассчитывает создать целую шекспировскую трилогию, в которую в дальнейшем должна войти "Буря".

Свои творческие инициативы представят артисты театра Сергей Виноградов и Александр Яцко. Виноградов поставит "Дом, где разбиваются сердца" по Бернарду Шоу, а Яцко спектакль "Дракон" по Евгению Шварцу.

Среди других премьер - "Волки и овцы" в постановке режиссера Игоря Яцко, где главную роль исполнит народная артистка РСФСР Валентина Талызина, "Игра навылет" Нины Чусовой, "Барышни из Вилько" Анджея Бубень. На Сцене "Под крышей" 18 ноября состоится премьера спектакля "Мама" режиссера Павла Пархоменко, а 27 ноября покажут постановку "Карлсон", которую поставил актер театра Владислав Боковин. Там же покажут "Горку" режиссера Владимира Киммельмана.

Студенческие спектакли и подготовка к юбилею

В репертуар театра включен самый яркий студенческий спектакль прошедшего сезона - "Толстая тетрадь" по роману Аготы Кристоф, его поставила Татьяна Тарасова со студентами Мастерской Олега Кудряшова в ГИТИСе. Планируется также включение в репертуар спектакля "Общага на крови" режиссера Олеси Невмержицкой, который был сделан в Мастерской Андрея Кончаловского.

В новом сезоне в коллектив были приняты две артистки - Екатерина Девкина и Дарья Таран, а также Анастасия Бугаева - на должность главного художника театра.

В этом сезоне театр начнет подготовку к юбилею, будет организована команда юбилейного сезона, творческие проекты будут реализованы на всех площадках театра, включая фойе и сад "Аквариум". Планируется провести работы по техническому переоборудованию Основной сцены и ремонту зрительской части. "Хотим провести 100-летие театра достойно и очень творчески", - сказал худрук на сборе труппы.

Партнером театра стала компания "МТС Энтертейнмент". "У нас в этом сезоне появился хороший и мощный партнер в лице "МТС Энтертейнмент", с которым мы разрабатываем большую программу сотрудничества, которая охватывает и новые постановки, которые они поддержат, и гастрольную деятельность", - сообщил директор театра Алексей Черепнев. Основными направлениями сотрудничества стороны называют реализацию культурных проектов, организацию гастролей театра, создание совместных инклюзивных и социокультурных проектов, сообщили в пресс-службе театра.