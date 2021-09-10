Свердловский театр планирует поставить цикл спектаклей к 300-летию Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии планирует поставить цикл спектаклей, посвященных истории Екатеринбурга, к 300-летию города. Об этом сообщил художественный руководитель театра Филипп Разенков в Уральском региональном центре ТАСС.

"У нас есть очень серьезные амбициозные планы по созданию нескольких спектаклей, посвященных городу. <…> Мы помимо юбилея театра также думаем и о большом юбилее города и готовим целый цикл спектаклей, посвященных истории Екатеринбурга", - сказал он.

Разенков уточнил, что в спектакли хотел бы внести культовую рок-музыку, в том числе относящуюся непосредственно к Екатеринбургу - именно здесь был сформирован знаменитый рок-клуб.

Свердловский рок-клуб создан 15 марта 1986 года. В его ряды вошли многие группы, которые были к тому времени уже широко известны. Урал подарил слушателям "Наутилус Помпилиус", "Чайф", "Агату Кристи", "Настю" и "Смысловые галлюцинации". Свердловский рок-клуб прекратил существование в конце 1991 года, однако его музыкальные традиции живы на Среднем Урале и сегодня.

Празднование 300-летия запланировано на 2023 год. В декабре 2018 года сформирован оргкомитет по подготовке юбилею. Екатеринбург - уральский мегаполис с населением около 1,5 млн человек, четвертый по численности в России после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Его история началась в 1723 году, когда на железоделательном заводе у реки Исеть был осуществлен пробный пуск ковочных молотов и начало работу самое технологически совершенное металлургическое предприятие того времени.