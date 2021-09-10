Эрмитаж открыл выставку произведений из стекла современных художников из разных стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Выставка произведений искусства из стекла современных художников разных стран открылась в пятницу в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Она подготовлена совместно с венецианской Студией Беренго, которая более десяти лет ведет проект Glasstress по воплощению идей художников при помощи стеклодувов Мурано.

"Выставка раскрывает новые грани работы со стеклом. Изделия из него привыкли воспринимать как предметы декоративно-прикладного искусства, здесь же они предстают как предметы высокого искусства, результат сотрудничества, соавторства художников и ремесленников", - рассказал журналистам перед открытием один из кураторов выставки Елисей Захаренков.

На выставке представлено более 50 произведений, среди которых миниатюрные скульптуры, масштабные инсталляции, многометровые люстры и произведения видеоарта, созданные из прозрачного, матового и цветного стекла. В числе экспонатов есть произведения, созданные Ильей и Эмилией Кабаковыми, Джейком и Диносом Чепменами, Жауме Пленсой, Яном Фабром, Хансом Оп де Беком и другими известными авторами. "Художники из разных стран и принадлежащие к разным поколениям осмысляют в своем творчестве современные социальные процессы, исторические события, личный опыт, особенности и философию нового для многих авторов материала", - говорится в материалах к выставке.

Многие работы стали переосмыслением классических произведений и приемов в искусстве. Инсталляция Ай Вэйвэя "Черная люстра из муранского стекла" представляет собой сложный объект из стеклянных черепов, скелетов, внутренних органов, костей животных и частей крабов, она воплощает размышления художника на тему ухудшения взаимоотношений человека с природой. Тема венецианской люстры прослеживается и в работе "Вавилон" Жоаны Вашконселуш - в ней переплетено множество длинных вязаных щупалец, расшитых бисером и стеклянными шариками, они пронизаны десятками светодиодных ламп и дополнены крупными круглыми элементами из муранского стекла.

По-новому взглянуть на привычные предметы художники и дизайнеры предложили в произведениях "Колонна колониализма" (Паскаль Мартин Тайу), составленная из обычных кастрюль, окруженных многочисленными стеклянными скульптурами людей, а также "Бессвязный отдых" (Лорис Чеккини), которая сделана в виде стеклянного гамака.

Экспозиция заняла более десяти залов эрмитажного Главного штаба. Она будет доступна зрителям с 11 сентября по 31 октября.